Caída mundial de Windows afecta a bancos, aerolíneas y medios

En las últimas horas hubo un apagón informático global que perjudicó a bancos, aerolíneas y medios de comunicación del mundo. Según BBC News, la falla está asociada a las terminales del sistema operativo de Windows. Hubo una desconexión de los sistemas luego de que las pantallas de las computadoras se pusieran azules y expusieran la leyenda "error fatal".

Este hecho tuvo su repercusión en varios países: por ejemplo en Japón las aerolíneas JetStar, Jeju Air, Quatas, HK Express y Spring Japan tuvieron problemas con sus sistemas en el aeropuerto Narita. Mientras que en España y Amsterdam los vuelos fueron demorados y hay largas filas.

Noticias Relacionadas Una actualización de Windows 10 interrumpió un noticiero

En Estados Unidos las aerolíneas United, Delta y American Airlines emitieron un alto en tierra global para todos sus vuelos.

Mientras que en Australia, quedó fuera del aire la cadena satelital Sky pero recuperó su señal en los últimos minutos. En cambio, el aeropuerto de Sídney no puede operar y los aviones no despegaron. Desde esa localidad, el corresponsal de la BBC mostró las escenas de caos cuando las pantallas se apagaron y los pasajeros no pudieron registrase para sus vuelos.

La empresa de ciberseguridad Crowdstrike habría sido la culpable de la catástrofe informática. Según medios internacionales, se activó una actualización de su programa que salió mal y eso provocó el bloqueo de los dispositivos de Windows con la pantalla azul.

En una nota explicativa enviada a varios medios por el jefe de sistemas de CrowdStrike, Omer Grossman, la empresa señala que "el problema se debe a una actualización del software del producto EDR -productos registran las actividades y eventos que tienen lugar en los endpoints (cables de red)- de CrowdStrike". "Un mal funcionamiento de esta actualización lleva a lo que ha ocurrido, que el sistema operativo falle. No se pueden actualizar de forma remota y el problema debe resolverse manualmente, punto final. Se espera que este sea un proceso que lleve días", afirmó.

Panorama en la región

En Neuquén y Río Negro las actividades en los aeropuertos no se vio afectada por el "apagón informático" mundial. A través del sitio web en el que se presenta la información de los vuelos, la actividad de despegue y aterrizaje de los mismos era normal.