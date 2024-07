Erdogan advirtió que Turquía podría ingresar en Israel

El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, destacó la importancia del desarrollo de la industria de la defensa local para persuadir a Israel en sus ataques a la Franja de Gaza.

“Debemos ser muy fuertes para que Israel no pueda hacer estas cosas a Palestina”, afirmó, citado por los medios locales, desde la provincia de Rize, en el noreste del país. “Al igual que entramos en [Nagorno] Karabaj y Libia, haremos lo mismo con ellos”, continuó.

“No hay nada que nos impida hacerlo. Solo tenemos que ser lo suficientemente fuertes para dar estos pasos”, concluyó.

Turquía, histórico aliado de Israel y uno de sus principales socios comerciales en Oriente Medio, rompió relaciones diplomáticas en octubre pasado a raíz del conflicto en Gaza y en pasado abril impuso restricciones a la exportación de bienes turcos a Israel.

A mediados de mayo, Erdogan ya había advertido que, si no se detienen los ataques de Israel a Gaza, este "podría apuntar a la región turca de Anatolia". "No esperen que Israel se detenga en Gaza. Si no se le detiene, este Estado feroz y terrorista llegaría a tener planes para Anatolia, con su delirio de la tierra prometida", manifestó en aquel momento.