Trump estaría decidido a atacar las instalaciones nucleares de Irán

El presidente Donald Trump estaría considerando seriamente unirse a la guerra y lanzar un ataque estadounidense contra las instalaciones nucleares de Irán, especialmente su instalación subterránea de enriquecimiento de uranio en Fordow, Según informó el sitio Axios. Trump se reunirá con su equipo de seguridad nacional en la Sala de Crisis de la Casa Blanca para tomar decisiones sobre la política de Estados Unidos hacia la guerra entre Israel e Irán.

Hay que recordar que Trump regresó temprano de la cumbre del G7 para centrarse en Irán, diciendo a los periodistas en el Air Force One durante la noche que no estaba interesado en un "alto el fuego", sino en un "verdadero final" de la guerra y del programa nuclear de Irán.

La Casa Blanca ha discutido la idea de reunirse directamente con los iraníes esta semana, pero Trump dijo que eso "dependería de lo que suceda cuando regrese" a Washington. Según fuentes israelíes, el primer ministro Benjamin Netanyahu y el estamento de defensa israelí siguen creyendo que es probable que Trump entre en la guerra en los próximos días para bombardear la instalación subterránea de enriquecimiento de Irán. Hasta ahora, Estados Unidos ha ayudado a Israel a defenderse de los misiles entrantes, pero se ha negado a participar en operaciones ofensivas.

"El presidente ha mostrado una notable moderación al mantener el enfoque de nuestros militares en la protección de nuestras tropas y la protección de nuestros ciudadanos", escribió el vicepresidente de Estados Unidos, J.D.Vance en un posteo en X, destacando la coherencia de Trump en el tema nuclear de Irán. "Puede que decida que necesita tomar más medidas para poner fin al enriquecimiento iraní".

El propio Trump señaló su pensamiento en una serie de publicaciones en Truth Social antes de la reunión de la Sala de Crisis. "Ahora tenemos el control completo y total de los cielos sobre Irán. Irán tenía buenos rastreadores aéreos y otros equipos defensivos, y muchos de ellos, pero no se comparan con los fabricados en Estados Unidos", escribió Trump.

Unos minutos más tarde advirtió al líder supremo de Irán, Ali Khamenei, que no atacara a las fuerzas estadounidenses en Oriente Medio. "Sabemos exactamente dónde se esconde el llamado 'Líder Supremo'. Es un blanco fácil, pero está a salvo allí - No vamos a eliminarlo (¡matarlo!), al menos no por ahora. Pero no queremos que se disparen misiles contra civiles o soldados estadounidenses. Nuestra paciencia se está agotando", escribió Trump. En una tercera publicación en menos de una hora, Trump escribió: "RENDICIÓN INCONDICIONAL"