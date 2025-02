Alemania lamenta "concesiones" de Donald Trump a Rusia

El anuncio de Donald Trump de su acuerdo con Vladimir Putin para entablar negociaciones "inmediatas" con el objetivo de poner fin a casi tres años de guerra en Ucrania, generó amplias reacciones en Alemania. El propio canciller, Olaf Scholz, se refirió a este tema en el medio Politico, diciendo que un acuerdo para poner fin a la guerra de Ucrania no debe ser impuesto a Kiev: "La siguiente tarea es garantizar que no haya una paz dictada", aseguró Scholz.

Por su parte, el ministro alemán de Defensa, Boris Pistorius, calificó de "lamentable" que la administración Trump haya hecho "concesiones" a Rusia antes incluso de que se entablen negociaciones formales de paz.

Por su parte, el Ministerio de Exteriores aludió al asunto en un mensaje publicado en X: "Una paz duradera para Ucrania sólo puede lograrse con fuertes garantías de seguridad y desde una posición de fuerza", señaló el organismo, citando a la ministra de Exteriores, Annalena Baerbock.

Sobre el posible ingreso de Ucrania en la OTAN, rechazado por Moscú, Trump dijo que no sería "funcional". Horas antes, el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, dijo también que no le parecía realista que Ucrania entre en la OTAN ni que recupere todo el territorio ocupado, en particular la península de Crimea, anexionada por Rusia en 2014.

"En mi opinión, habría sido mejor hablar en la mesa de negociación de una posible membresía para Ucrania o de posibles pérdidas de territorio", comentó al respecto Pistorius antes de una reunión de la OTAN en Bruselas.

"Como europeos hemos insistido repetidamente durante meses en que la paz sólo puede lograrse juntos para todos: con Ucrania y con nosotros, los europeos", dice el mensaje del ministerio alemán.

