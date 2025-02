Rusia ataca la infraestructura de gas ucraniana

Ucrania informó que en la mañana de hoy Rusia atacó con drones y misiles balísticos su infraestructura energetica. La empresa de gas estatal de Ucrania, Naftogaz, informó en un comunicado de que sus instalaciones de procesamiento en la región de Poltava del centro del país han resultado dañadas por el ataque, que ha sido calificado por la compañía de "masivo". Una decena de localidades de Poltava se han quedado sin suministro como consecuencia del ataque.

Desde marzo del año pasado, las fuerzas rusas lanzan periódicamente ataques masivos contra las infraestructuras energéticas ucranianas. Kiev reivindicó, por su parte, también hoy a través de su Consejo para la Seguridad Nacional y la Defensa un nuevo ataque a una refinería rusa, situada en la región de Sarátov. "Éste no es el primer ataque. La refinería de Sarátov es una de las instalaciones clave de la infraestructura de combustible rusa. Su capacidad de procesamiento alcanza los 7 millones de toneladas al año", escribió en su canal de Telegram el jefe del Centro contra la Desinformación del Consejo para la Seguridad Nacional ucraniano, Andrí Kovalenko.

El dirigente ucraniano informó también de un ataque nocturno a la localidad de Engels, en la misma región de Sarátov y en la que Rusia tiene una de las bases aéreas que utiliza para atacar Ucrania. La base de Engels ha sido atacada en numerosas ocasiones desde el comienzo de la guerra. Las defensas antiaéreas rusas afirman haber derribado anoche 40 drones ucranianos sobre cinco regiones del país, informó este martes el Ministerio de Defensa de Rusia en su canal de Telegram.

Por otra parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo ayer que Ucrania "podría rusa algún día", e insistió en que quiere que su país obtenga acceso a tierras raras ucranianas a cambio de ayuda estadounidense para Kiev contra Rusia. "Quiero que nuestro dinero esté seguro, porque estamos gastando cientos de miles de millones de dólares. Podrían llegar a un acuerdo, podrían no llegar a un acuerdo. Podrían ser rusos un día, podrían no serlo", dijo Trump en una entrevista con Fox News, divulgada el lunes.

EFE