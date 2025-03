Video viral: una familia registró su trágico escape del fuego en Chile

Los incendios forestales son cada vez más normales y el pánico de quienes viven en zonas boscosas se hace latente cada vez que el humo ataca. Al menos eso fue lo que quedó registrado en los Cerros de Santa Juana, en la región del Bio Bio en Chile, donde una familia se hizo viral al compartir un video de cómo escapaban del fuego el pasado lunes 24 de marzo.

Allí una pareja de abuelos junto a su nieta y su novio se vieron envueltos por el incendio mientras pasaban una jornada cálida en la cima del cerro. Allí decenas de personas llegan a distender de una semana de trabajo. Cuando llegaron vieron una columna de humo lejana pero desestimaron las señales: "Estaba para el otro lado del cerro, no muy grande, bien retirado. No le dimos mayor importancia”, explicó uno de los protagonistas.

Sin embargo, con el correr de los minutos el viento provocó que lo que parecía imposible sucediera. El fuego llegó al lugar donde ellos estaban y junto con el incendio una humareda imponente que impidió que puedan ver a pocos metros de distancia. Al percatarse de la situación emprendieron el regreso, que fue más trágico de lo que esperaban.

uD83DuDD25 UNA FAMILIA QUEDÓ ATRAPADA EN UN INCENDIO EN CHILE Y REGISTRÓ SU ESCAPE



uD83DuDD39 “Estábamos encerrados literalmente. Cuando salimos del último portón había fuego por los dos lados”, contaron.



uD83DuDD17 La nota ?? https://t.co/k06U7V9m2I pic.twitter.com/O1Ip4NrfSm — Mejor Informado (@mejorinformado) March 28, 2025

"No se veía nada. Fue solamente la adrenalina del momento lo que hizo que llegáramos abajo", explicó Matías, novio de la joven que agregó: “Estábamos encerrados literalmente. Cuando salimos del último portón había fuego por los dos lados”, contó. Con el fuego amenazante lograron escapar convencidos de que era la única alternativa. Seguir o morir en el intento era el dilema. “Yo le decía que no avanzara porque pensé que chocaríamos. No se veía nada”, dijo Catalina, la nieta.

Fue gracias al abuelo, "Don Luis", como lo conocen que la familia logró llegar sana y salva hacia el pie del cerro. Conocedor del camino brindó tranquilidad a los habitantes del auto que pudo llegar a duras penas a destino. La familia ya aprendió y le dejan una enseñanza útil a los amantes de la montaña: irse cuando vean humo.