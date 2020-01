Pami señaló “desidia” de la gestión anterior

Luana Volnovich, titular del PAMI, reveló ayer que, durante la gestión anterior el organismo interrumpió el suministro de más de 37 mil cajas con bolsas de ostomías que debían ser entregadas a sus afiliados y que se encontraban retenidas en distintas droguerías del país.

Volnovich, dijo también que "esto demuestra que hubo una gran desidia durante la gestión anterior y que no se cuidó a los afiliados. Hay miles de cajas que no se entregaban y que costaban entre 3 mil y 4 mil pesos y también descubrimos reintegros que no llegaban".

Estas declaraciones fueron realizadas en un depósito de la empresa Correo Argentino, ubicado en la localidad de Tortuguitas, donde fueron llevadas 10 mil de estas bolsas que se utilizan para colectar deposiciones tras la realización de prácticas quirúrgicas como las colostomías, ileostomías y urostomías.

Dicha auditoria llevada a cabo por el organismo detectó que hasta el momento, se encontraron 30 mil de estas cajas, y que en las próximas horas la cifra podría llegar a las 37 mil, y que el resto podría haberse perdido.

Se supo también que los materiales estaban guardados en depósitos de diversas empresas y desde hace más de un año, cerca de 8.600 afiliados del PAMI tenían problemas para acceder a ellos, y en octubre, el organismo dejó de entregarlas a los beneficiarios de esta obra social.

También se constató que en las cajas hay material vencido y próximo a dejar de ser utilizable, por lo que desde el organismo quieren "acelerar la entrega de estas cajas cuanto antes".

Por todo esto, se indicó desde PAMI que “la primera tarea fue relevar dónde estaban estos insumos, reunirlos en depósitos y centros de distribución del Correo como este y otros que están en distintos puntos del país y comenzar la distribución de manera urgente”.

Se trata de materiales importados o materiales de producción nacional, y los funcionarios a cargo de la auditoría detallaron que en muchos casos, "los remitos no concuerdan con el contenido de las cajas".

La funcionaria señaló que esto surgió a través de una auditoría, y adelantó que la provisión de estos insumos "se normalizará".