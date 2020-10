Le robaron hasta las cenizas de sus mellizas en una entradera

Les desvalijaron su casa y se llevaron hasta las cenizas de sus mellizas: “Les pedimos a los ladrones que nos devuelvan las urnitas”. El hecho ocurrió en San Francisco Solano, Quilmes.

"Me fui de 11.10 hasta 12.20, cuando llego me encuentro la casa en revoltijo. Se llevaron los cofrecitos de las mellis, plata del alquiler, una netbook, perfumes y hasta la garrafa se quisieron llevar. También cosas de algún valor y electrodomésticos, como un parlante. Pero mis mellis, no había necesidad. Si ofrecen esos cofres y la netbook, ofrezco una recompensa. ¡Por el por de Dios, es el único que me dieron mis bebes!", comenzó denunciando la angustiada Celeste Santos de 20 años.

Celeste Santos y Marcos Gómez tienen 20 y 24 años respectivamente, la cuarentena los dejó sin trabajo a ambos y se iban a convertir en los padres de Jazmín y Anissa. Sin embargo, el pasado 8 de septiembre atravesó por uno de los momentos más duros que puede pasar una mamá; perdió el embarazo mientras cursaba el séptimo mes, los corazones de sus hijas se habían detenido dentro de su vientre.

El altar que armaron los jóvenes. Los delincuentes se llevaron hasta las cenizas de sus mellizas.

Decidieron cremar los cuerpos de ambas pequeñas y reunieron el dinero como pudieron, ya que las urnas salían 8 mil pesos. Por esta razón, juntos se pusieron a vender ropa y juguetes para afrontar los gastos. Sin embargo, el 28 de septiembre sufrieron otro golpe; una entradera a su vivienda los dejó sin nada, inclusive, las cajitas donde descansaban las mellizas: "Hoy entraron a mi casa... Una foto anterior del altar y el después de que entraron, tiraron todo. Fui a hacer entregas por la zona, mientras que Marcos retiró algo en (San Francisco) Solano", siguió detallando en su descargo la propia Celeste, a través de las redes sociales.

"Hace poco me las entregaron (por las cenizas), por favor te pido que me las devuelvas. ¡Me vas a matar en vida!", les imploró a los delincuentes. Cabe destacar que descartaron hacer la denuncia policial debido a que en anteriores oportunidades fue ignorada. Su publicación se compartió tantas veces, que en las últimas horas un desconocido se contactó con Celeste y le devolvió las cajas junto a las cenizas de sus hijas.

"Gracias a la persona que me llamó y habló conmigo en la mañana para entregarme las urnas. No me pidió nada a cambio, le quise dar dinero y no lo aceptó, ya que la persona que se lo llevó cometió un gran error y no pensó que tenía cenizas", contó la mujer en Facebook.