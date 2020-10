Abrirán fronteras al turismo; Neuquén deberá esperar

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y el ministro de Turismo, Matías Lammes, confirmaron hoy que se abrirán las para el ingreso de turistas de los países limítrofes Brasil, Paraguay, Uruguay, Bolivia y Chile, durante la próxima temporada de verano; aunque, en principio, solo se habilitará el puerto de Buenos Aires y el aeropuerto internacional de Ezeiza. Concretamente, no habrá ingreso de turistas chilenos en la frontera neuquina en la primera fase de la prueba.



"Vamos a empezar esta semana con experiencias piloto para reanudar el turismo receptivo de países limítrofes", confirmó Cafiero en declaraciones a radio El Destape. El funcionario remarcó que "habrá turismo receptivo de países limítrofes" y destacó que "tenemos que ir reanudando muy paulatinamente el turismo".



El jefe de Gabinete aclaró que "para la reapertura total -de las fronteras- no están dadas las condiciones epidemiológicas" y sostuvo que "Argentina hoy en día no tiene la posibilidad de abrir turísticamente por completo". Por su parte, Lammens indicó que "desde el Gobierno nacional se tomó la decisión de abrir la fronteras para recibir turistas de los países limítrofes".



"En principio será vía aérea, a través de Ezeiza, y vía marítima a través del Puerto de Buenos Aires. Hemos trabajado toda la semana con el Ministerio de Salud para crear las condiciones para que esto pueda suceder", señaló Lammens en declaraciones a Radio Mitre.

En esa línea, aseguró que "la decisión es inminente, y va estar incluida esta apertura en el decreto de necesidad y urgencia que saldrá mañana con la nueva etapa del aislamiento por la pandemia del coronavirus, y luego saldrán los protocolos".