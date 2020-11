Un "semáforo" regirá lo que pasará en las escuelas

El pasado mes de octubre, desde el Ministerio de Educación nacional se autorizó el regreso a clases presenciales. A través del Consejo Federal de Educación, se elaboró un índice de riesgo epidemiológico, un semáforo, con una serie de variables que determinan las condiciones para ese regreso, acuerdo a la situación de cada ciudad.

El docente especialista en Gestión Educativa y referente de Argentinos por la Educación, Flavio Buccino, explicó en AM550 que se debe entender que cuando se habla de presencialidad “no es exactamente la misma que tuvimos hasta el 19 de marzo de este año”.

Buccino recordó que las principales variables del semáforo son el nivel de transmisión, el aumento de casos de los últimos 15 días y la ocupación de camas de terapia intensiva de cada lugar. Pero destacó que se podrán cambiar algunos criterios “si el municipio tiene más o menos ruralidad, más o menos escuelas urbanas, qué tipo de escuelas tienen, qué niveles de escuelas tienen”. Esto permitirá tener una herramienta más a la hora de tomar la decisión de volver a clases

“En términos epidemiológicos, la herramienta está, puede mejorarse para generar confianza, previsibilidad, certezas en la sociedad, y que sea información pública creíble” sostuvo, pero además señaló que los educadores deben tener en cuenta que si no hay un despliegue de estrategias pedagógicas y didácticas para la vuelta de los chicos en la escuela, la verdad que vamos a estar más o menos igual, porque la cosa no es solo volver” sino que ese durante ese regreso se deberá aprovechar “al máximo los tiempos de presencialidad” y es en “algo en lo que estamos atrasados, no en las escuelas, sino en los ministerios”.

Al semáforo el docente lo define más como puerta giratoria, porque entiende que se puede pasar de verde a amarillo y de allí al rojo “y así sucesivamente hasta que no tengamos un nivel de contagios que haya generado anticuerpos en la población” lo que va a generar esto es los chicos van a volver “y cada vez que volvamos no vamos a saber qué hacer”.

“Hay un año completo donde los chicos no tuvieron continuidad pedagógica con presencialidad en el aula como lo venían trayendo, por lo tanto hay todo un trabajo a desplegar que tiene que ver con esta cuestión de construir estrategias pedagógicas y didácticas donde el papel principal lo juegan los ministerios, esos ministerios tienen que generar un nivel de gestión y recursos para que las escuelas abran, tiene que llamar a equipos especialistas no solo en el área pedagógica, sino también en el área psicopedagógica, porque vamos a tener no solo problemas cognitivos, sino también problemas de índole psicológico y de nuevo apego hacia las normas, las reglas y los mecanismos de lo que es la presencialidad escolar. Me parece que ahí es donde todavía los ministerios están un poco atrasados.

¿Qué va a pasar con las condiciones edilicias? De las escuelas y la posibilidad de albergar chicos, tienen que resolverlo los ministerios sostuvo Buccino. “Ya habíamos normalizado previo a la pandemia que hubiese escuelas que no tuviesen agua, bueno ya no es normal, esas cosas que habíamos normalizado no son normales, por eso volver a la normalidad no es volver a lo que éramos, sino volver a un nivel superior y diferente al que estábamos, está faltando un elemento fuerte que es darle previsibilidad y confianza al sistema educativo y también a los papás de que las escuelas están preparadas para poder recibir a los chicos. Es muy importante ver que es de un nivel de complejidad, donde la participación de todos es importante” concluyó.