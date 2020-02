Milagro Sala, dirigente de la Tupac Amaru, reclamó este lunes que "le pongan el nombre que quieran" a la situación de ex funcionarios o dirigentes del kirchenrismo detenidos por presuntos hechos de corrupción, pero que "lo resuelvan".

Sala señaló que "Considero que soy presa política por todo lo que vengo pasando en estos 4 años", aseguró la referente social, que cumple prisión domiciliaria, y se preguntó: "¿No será que están teniendo un pretexto para no resolver?".

Fue concreta también al señalar que "Seguimos sufriendo acoso; nuestra familia sufre... Soy de carne y hueso. Tengo sentimientos, hijos, nietos, hermanos, tíos, un marido enfermo...", para manifestar "Estoy pidiendo justicia, no estoy pidiendo otra cosa. Que resuelvan nuestra situación, porque es agobiante lo que estamos viviendo los presos políticos".

La dirigente juña dijo que "a esta altura ya no interesa" qué categoría le toca, y hasta ironizó con que "mañana va a aparecer otro que va a decir que no somos presos políticos o que no fue prisión arbitraria, y va a inventar otro slogan".