Fernández felíz con la decisión del FMI

El presidente Alberto Fernández destacó que el Fondo Monetario Internacional (FMI) "nos dio la razón" y "por primera vez en su historia hace semejante reconocimiento", luego de que el organismo internacional asegurara el miércoles que la deuda pública argentina "no es sostenible".



"Hoy nos despertamos todos con que el que nos dio la razón es el FMI y que no era mentira lo que decíamos. Por primera vez en la historia el Fondo hace semejante reconocimiento", dijo Fernández al participar este mediodía de la inauguración de una planta productora de medicamentos biológicos en Garín, partido bonaerense de Escobar.

El FMI aseguró que la deuda pública argentina "no es sostenible", que el superávit fiscal necesario para enfrentar su pago "no es económica ni políticamente factible" y reclamó una "apreciable" quita a los acreedores privados.



"Nos acusaban de populistas e irresponsables pero resulta que hoy nos despertamos todos con que el que nos dio la razón es el FMI, que no era mentira lo que decíamos y que, si se plantea seria y sensatamente cómo enfrentar las cosas, hasta el FMI puede darnos la razón", consideró el Presidente.