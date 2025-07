La exigencia de Yanina Latorre a Marcelo Tinelli por la cantidad de dinero que debe: “Ahora tiene que…”

Los rumores del cierre de LaFlia fueron desmentidos, aunque se aclaró que habrá una renovación de personal, esto desencadenó en que muchos empleados de la productora de Marcelo Tinelli salgan a hablar sobre la situación laboral. Fue así como lo acusaron de deber sueldos de hace meses, por lo que Yanina Latorre salió al cruce y ventiló cómo debe actuar en medio de la polémica.

Flor Peña, Flor de la V, Luisa Albinoni y Juan Otero son algunos de los afectados ante la polémica de LaFlia por deuda que mantienen con sus empleados. Para colmo, lejos de que Marcelo Tinelli tuviera autocrítica, se quejó por la noticia que salió a la luz.

Esto provocó la furia de Yanina Latorre, quien no se quedó callada: "Marcelo llamó al productor de Flor y a uno de los gerentes de El Nueve para quejarse". Fue así como se lanzó a opinar con su característico tono picante: “Para mi estuvo mal, no hay que llamar a nadie. Cuando uno es público y te acusan de algo que para vos no es, levantás el teléfono y derecho a réplica. Vas a un programa y contás la verdad”.

“A mí el llamador me revienta, den la cara y contesten. Tiene que dar la cara y contar lo que está pasando. Cuando Flor dice esto, sale Luisa Albinoni a decir que le deben guita, ahora aparece Flor Peña y el hijo. Lo que hizo Marcelo de mal fue subir una parte de la conversación”, comentó sobre el mal manejo del conductor.

Por lo que acusó que Marcelo Tinelli se hubiese ofendido en caso de que hubiese ocurrido al revés: "A Marcelo si le subís un chat, se enojaría muchísimo. Él no lo tendría que haber hecho porque Flor se calentó y el enojo está justificado".

Por lo pronto, en dicho programa, acusaron que Luisa Albinoni recibió lo que se le adeudaba luego de la polémica que generó con sus dichos. Sin embargo, quienes aún no vieron el impacto en sus cuentas fueron Flor de La V y Flor Peña, que son justamente las que más ruido hicieron con sus declaraciones.