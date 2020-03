Cuarentena obligatoria: Quién no cumpla ¿Irá preso?

Antes de que la Organización Mundial de la Salud declarara pandemia el coronavirus, el presidente de la República Argentina Alberto Fernández, anunció este miércoles que será obligatoria la cuarentena para las personas que viajaron o estén por hacerlo a los países más afectados. Además, aclaró que "la persona que cumple la cuarentena de catorce días tiene la obligación de recluirse en soledad en su casa. Eso no es voluntario, no es una recomendación. Si no lo cumple, estará incurriendo en un delito , que es poner en riesgo la salud pública".

“Ayer dije que teníamos que cambiar el tema de la cuarentena y eso se va a resolver hoy. La persona que cumple esa cuarentena de 14 días tiene la obligación de recluirse en soledad en su casa. No es voluntario, no es una recomendación: deberá hacerlo con las consecuencias que eso supone y si no lo cumple, estará incurriendo en un delito, que es poner en riesgo la salud pública”, dijo el mandatario en diálogo con el periodista Mauro Federico en FM Delta.

Hasta el momento, la recomendación oficial del Gobierno es “no viajar a Europa, Estados Unidos, Irán, Japón, China y Corea del Sur”, donde se conocen la mayor cantidad de casos.

Otra de las variantes para contener la epidemia es la posibilidad de suspender los viajes a Italia y se refirió a lo que sucederá con los grandes espectáculos públicos porque allí “hay una posibilidad de que se propague el virus”. Según el código penal (artículo 202), será reprimido con reclusión o prisión de tres a quince años, el que propagare una enfermedad peligrosa y contagiosa para las personas. En tanto, el artículo 203 dispone multas de entre 5 mil a 100 mil pesos cuando la propagación fuera cometida “por imprudencia, negligencia, impericia en su arte o profesión o por inobservancia de los deberes a su cargo”.