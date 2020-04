Neuquinos aislados en México piden volver al país

El avance del coronavirus en el mundo no cesa. Primero China; luego Italia, Francia y España (entre otros países europeos) y en las últimas semanas un alto número de contagios y decesos en los Estados Unidos y otros países de América del Norte. México es uno de los países afectados por el coronavirus que parece no tener fin. Según el último reporte de la Secretaría de Salud son más de 850 los muertos, más de 9500 los infectados y la Jornada Nacional de Sana Distancia se prolongará hasta el 30 de mayo.

La contingencia sanitaria por el coronavirus asoló a Cancún, una de las joyas turísticas del caribe, allí suman 16 defunciones y 223 casos positivos. Es aquí, en lo que es para muchos el paraíso mexicano, que se encuentra una pareja neuquina cumpliendo con la cuarentena hasta poder volver a la Argentina. Cecilia y Leonardo, habían viajado de vacaciones a Playa del Carmen con regreso a la capital neuquina el 24 de marzo, pero el coronavirus y las medidas nacionales opacaron por completo su regreso.

En Cancún, desde hace varias semanas, sin fondos para vivir y con la incertidumbre de no saber cuándo pisarán suelo neuquino, Cecilia contó en AM550 que el viaje, por el que habían ahorrado durante 4 años, comenzó con total normalidad el 9 de marzo. “En ese momento la OMS no había declarado al coronavirus como pandemia. En el mundo había casos aislados y en Argentina no había información ni casos confirmados”.

Claro, el 11 de marzo la Organización Mundial de la Salud declara la emergencia y la pandemia a nivel mundial por Covid-19 y los países afectados comenzaron a tomar estrictas medidas sanitarias. Ya en México, Cecilia y Leonardo solo pudieron disfrutar tres días de lo que serían unas vacaciones soñadas. Todo cambió cuando el 16 de marzo, la Secretaría de Salud en México anunció la implementación de la Jornada Nacional de Sana Distancia como medida preventiva.

Desde ese momento y en paralelo, el presidente Alberto Fernandez anunciaba el aislamiento social, preventivo y obligatorio en Argentina y por ende, el cierre de fronteras. El regreso se complicó aún más.

“Estábamos en Playa del Carmen cuando el presidente argentino declara la cuarentena. Inmediatamente nos acercamos al consulado, pero las oficinas estaban cerradas. Solo había un cartel con un número de teléfono y un mail donde comunicarse. Eran muchos los argentinos que estábamos en la misma situación y entre todos pudimos informarnos”, relató en este medio.

El vuelo de repatriación de Aerolíneas Argentinas cuesta 600 dólares. Sin embargo, el dinero no lo tienen y tendrán que esperar a LATAM para reprogramar su regreso.

“Nos comunicamos a los números de teléfono del consultado, pero no tuvimos ninguna respuesta”, remarcó Cecilia quien agregó que tenían fecha de regreso el 24 de marzo, pero que LATAM (aerolíneas con la que concretaron el viaje) canceló el regreso el 19.

Hoy, la pareja que reside en Centenario, cumple su cuarentena en Cancún, en una casa que alquilaron y que gentilmente la propietaria les permitió abonar una vez que estén en argentina. Cecilia siguió con su relató y pidió al Estado una ayuda económica ya que necesitan comprar comida para los próximos días o una respuesta inmediata para volver a la Argentina. Apropósito, agregó “somos alrededor de 10 neuquinos varados”.

Sin fecha de regreso al país, Cecilia y su pareja transitan estos días de incertidumbre a la espera de un llamado que los traiga a su hogar.

La historia de los neuquinos no es la única. Son más de 1600 los argentinos en México. Se organizaron a través de una cuenta de Instagram donde esperan respuestas de las autoridades nacionales.