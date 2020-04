El intendente de Pehuajó cerró abruptamente con este insulto, la tensa entrevista que el periodista Eduardo Feimann le realizaba esta mañana en su programa de radio.

La charla entre ambos era originalmente por la llegada de médicos cubanos a la localidad bonaerense que Pablo Javier Zurro anunció para reforzar la asistencia sanitaria en Pehuajó. Pero, a poco de comenzar, la entrevista se convirtió en un intenso cruce de acusaciones entre ambos. Feimann le criticó al intendente, haberlo llamado "gorila" y éste respondió calificándolo de "zurdito de mierda". Ya en ese punto la entrevista se había salido completamente de eje.

Feimann trató de volver al motivo de la entrevista, pero sin poder evitar realizar apreciaciones personales y criticó la medida del municipio, alegando que en Argentina habían suficientes profesionales y estudiantes de medicina para cubrir la demanda "¿Fue elegido usted para traer médicos cubanos?" le consultó al aire, a lo que Zurro respondió "No, fui elegido para cubrir las necesidades de mi gente (...) Y si fue un pedido de Cristina Kirchner, como usted dice, lo voy a seguir a muerte porque es mi líder. Para ir por más". En ese momento de la entrevista Feimann disparó "Su líder es la jefa de la banda..." y el intendente respondió "No, no no... Usted es un irrespetuoso. ¿La jefa de la banda? Andate a la c... de tu hermana Feimann" y cerró la comunicación.

El álgido cruce invadió rápidamente las redes sociales donde, por ejemplo en Twitter, se convirtió en tendencia en cuestión de minutos.