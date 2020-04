“Te bajás del colectivo ya”, es médica y no la dejaron subir

Nuevamente la discriminación a los profesionales de la salud en medio de la pandemia de coronavirus no deja de asombrar y es cada vez más notoria. En este sentido, una denuncia en Santa Fe trascendió y se volvió viral por el mal momento que tuvo que pasar una médica al intentar subirse al colectivo.

Según publicó el medio El Litoral, la médica identificada como Alejandra Quiroz "quiso subirse al colectivo con el objetivo de dirigirse a su puesto de trabajo en el hospital al que va todos los días a las siete de la mañana, pero el chofer se lo impidió, no la dejó pagar y le pidió que por favor se baje de la unidad".

Cero empatía en tiempos de coronavirus: “Estaba esperando el colectivo en la misma parada de siempre sobre la Ruta 1 para ir a mi trabajo a las 7.30 de la mañana, me subo, voy a pagar y mi tarjeta no tenía saldo. A pesar de que mi amiga me quiso pagar, él me dijo: ‘Si no tenés saldo, te bajás’. Me presento, le digo que soy médica, que voy hasta el centro de salud de Los Zapallos y si me permitía podía pedirle a alguien que me pague”, comenzó a explicar.

Continuó su relato manifestando que el comportamiento y el trato del chófer: “Fue muy agresivo, me dice ‘no, no, bájate, yo no te cobro, te bajas del colectivo ya'”. Minutos después, el conductor paró la unidad y la obligó a descender. Como era de esperarse, la colega se acercó y le pidió los motivos por el cual hacía bajar a su amiga y "si se trataba de discriminación por lo del coronavirus".

Luego del mal momento, ambas mujeres decidieron hablar con la Dirección de Salud y de la Municipalidad, quienes le pidieron que haga una constancia en la Policía en este contexto realmente desfavorable donde muchos profesionales de la salud se están viendo agredidos a pesar de estar poniéndole el pecho a la pandemia de coronavirus en Argentina.