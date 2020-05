Reporte diario del país y la región

El Ministerio de Salud de la Nación confirmó en el reporte vespertino 345 nuevos casos de coronavirus, de los cuales 300 (87%) se detectaron en Ciudad y Provincia de Buenos Aires. Con estos registros, suman 7.479 positivos en el país.

Del total de esos casos, 937 (12,5%) son importados, 3.367 (45%) son contactos estrechos de casos confirmados, 2.272 (30,4%) son casos de circulación comunitaria y el resto se encuentra en investigación epidemiológica.

Se registraron 3 nuevas muertes. Tres hombres, dos de 90, y 68 años, residentes en la provincia de Buenos Aires; y otro de 58 años, residente en la provincia de Chaco. Al momento la cantidad de personas fallecidas es 356.

Neuquén

El Comité de Emergencia Provincial confirmó que no se registraron nuevos casos positivos. Además se informó que se recuperaron seis pacientes: un niño de 4 años, un adolescente de 14 años, un adolescente de 16 años y una adolescente de 17 años, todos de Loncopué, y un hombre de 44 años y un niño de 13 años, ambos de Neuquén capital.

Neuquén tiene hasta la fecha 114 casos confirmados: 47 activos, 62 recuperados y 5 muertes.

Río Negro

La provincia de Río Negro informó que se registraron 17 casos positivos, todos de la ciudad de Bariloche. Además se dieron de alta a 11 pacientes: 3 de Villa Regina; 2 de Lamarque; 1 de Allen; 1 de Bariloche; 1 en General Roca; 1 en Luis Beltrán y 2 en Chimpay.

La Secretaria de Políticas Públicas de Salud, Mercedes Iberó hizo una aclaración sobre la persona fallecida que figuraba en el reporte vespertino del jueves 14 publicado por Nación. Explicó que era un paciente recuperado, un hombre de 65 años de la localidad de Choele Choel, que había sido dado de alta luego de que se le realizaran dos hisopados, el 6 y el 7 de mayo. Es por eso, que al no ser un caso activo, no fue notificado, ya que no hay un diagnóstico de muerte relacionado directamente con el coronavirus. Pero desde el Ministerio de Salud de la Nación al tenerlo registrado como positivo se contabilizó.

La provincia registra 315 casos positivos, de los cuales 84 están activos, 219 son personas se recuperaron y 12 murieron.

Casos Activos: 43 en Bariloche; 8 en Choele Choel; 7 en Cipolletti; 12 en Lamarque; 4 en General Roca; 1 en Luis Beltrán; 4 en Villa Regina; 5 en Chimpay.

Detalle por provincia (Nº de confirmados | Nº de acumulados)*:

Buenos Aires 86 | 2497

Ciudad de Buenos Aires 214 | 2833

Catamarca 0 | 0

Chaco 25 | 538

Chubut 0 | 4

Córdoba 3 | 369

Corrientes 0 | 79

Entre Ríos 0 | 29**

Formosa 0 | 0

Jujuy 0 | 5

La Pampa 0 | 5

La Rioja 0 | 60

Mendoza 0 | 87***

Misiones 0 | 25

Neuquén 0 | 114

Río Negro 17 | 315

Salta 0 | 5

San Juan 0 | 3

San Luis 0 | 11

Santa Cruz 0 | 49

Santa Fe 0 | 244

Santiago del Estero 0 | 16

Tierra del Fuego 0 | 148**

Tucumán 0 | 42

*Aquellos casos confirmados que no están notificados por residencia, fueron contabilizados por provincia de carga.

**Un caso de la provincia de Entre Ríos, fue reclasificado a CABA.

***Un caso de la provincia de Mendoza, fue reclasificado internamente.

* * * *Se incluyen 13 casos existentes en las Islas Malvinas según información de prensa (debido a la ocupación ilegal del Reino Unido, Gran Bretaña e Irlanda del Norte no es posible contar con información propia sobre el impacto del COVID -19 en esa parte del territorio argentino).