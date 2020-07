Bullrich contra Fernández: "Usted vinculó a nuestro gobierno con Maldonado"

Tras el asesinato de Fabián Gutiérrez y frente a los dichos de Alberto Fernández quien calificó de “canallesca” la postura de la oposición, la titular del PRO, Patricia Bullrich, le respondió al presidente. "Le recuerdo que Ud. fue uno de los primeros en vincular a nuestro gobierno con la desaparición de Maldonado", escribió la ex ministra de Seguridad en su cuenta de Twitter.

Y agregó: "No tuvo el menor empacho en que no había sido un crimen de Estado. Si digo que su actitud fue canallesca me quedo corta...".

Bullrich también aclaró que el PRO no realizó ninguna hipótesis sobre el crimen y le recriminó a Fernández no haber leído el documento. "Entienda la gravedad de la situación, Presidente. Como hombre del Derecho no tengo que explicarle que el nuestro es un pedido de transparencia para el esclarecimiento del crimen", indicó.

Se lo mando nuevamente para que lo lea vía Twitter; después de reiterados pedidos de audiencia denegados no tengo muchos otros canales de comunicación a los cuales recurrir. pic.twitter.com/uo7PwggcDX — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) July 5, 2020

Por último, publicó nuevamente el comunicado de Juntos por el Cambio y concluyó: "Lea bien, Presidente! No hacemos hipótesis sobre el crimen, dice el documento. Apéguese a la verdad y no a su tergiversación para acusar".