Indignante: En un geriátrico atan y dejan morir a los abuelos

En las últimas salió a la luz el horror en el que viven los abuelos en un geriátrico de la ciudad de La Plata. Indignante y desgarrador testimonio por parte de una ex empleada del Hogar San Nicolás.

Las imágenes y videos que no dejan duda de la triste realidad, el abandono y el maltrato en la que viven los ancianos en dicho "hogar".

"Los viejos se están muriendo de Covid-19 y lo ocultan para que no lo cierren, no sé como es que la Municipalidad no hace nada", comenzó el testimonio. "Es una larga lista de abuelos que se murieron por coronavirus, otros tantos están internados. El virus está ahí, y me preocupa que ni las familias se interesen en investigarlo", dijo la ex empleada al medio local LaPlata1

"Solo tratan bien a los 3 o 4 abuelos que están bien mentalmente y que pueden quejarse con las visitas de PAMI".

Asimismo, la mujer asegura tener conocidos dentro del geriátrico que está ubicado en calle 43 entre 5 y 6: "Alguien de adentro, quien no puedo mencionar para que no pierda su trabajo, me dijo que tuvieron muerta 24 horas en una camilla a la señora Capurro, que se fue ni bien falleció y al otro día, cuando regresó a su turno, aún seguía ahí. 'Tuve que bañarla muerta para que no se la lleven toda sucia' me contó, la verdad es que esto es terrible".