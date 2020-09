Una víctima de la dictadura que todavía es hostigada

El empresario Alejandro Iaccarino estuvo, con su hermano, secuestrado y detenido en el tristemente célebre “circuito Camps” durante los años de plomo. Ahora, en plena democracia del siglo XXI, denunció que sigue siendo víctima. En este caso, de una serie de atentados consumados en su propio domicilio.

Allí tiene desde hace diez años custodia permanente de la Gendarmería.Sin embargo, ha sufrido la inutilización de los frenos y neumáticos de su automóvil y cortes no programados del servicio de gas, por ejemplo. Esto ha ocurrido durante las últimas dos semanas, de acuerdo con la presentación radicada ante las autoridades policiales de la ciudad de La Plata.



“Hace diez años, por decisión del juez Corazza, se nos brindó custodia permanente a mi hermano Carlos, a mi esposa y a mí, a cargo de la Gendarmería”, le contó Iaccarino a Télam. “Pero últimamente volvimos a ser blanco de un hostigamiento raro. Es como si quisieran decirme ‘entramos en tu casa cuando queremos y hacemos lo que queremos’. Hemos participado con mi hermano Carlos de varios juicios del circuito Camps, donde hubo procesados y condenados, pero parece que ahora hay interesados en que esos juicios no sigan y que los querellantes desistamos o simplemente nos vayamos muriendo, sin justicia”, agregó.



El caso Iaccarino es uno de los 604 hechos de terrorismo de Estado cometidos sobre empresas que fueron detectados en la década pasada por la Secretaría de Derechos Humanos.



“Llevamos 39 años de trabajo jurídico. Cuando el juicio por la restitución del patrimonio que nos arrebataron ya podía conducir a los autores intelectuales de los delitos y trabar embargos por más de 300 millones de dólares. el macrismo decidió que la UIF no se presentaría como querellante. Así dejaron que la última responsabilidad y compromiso económico por el resarcimiento a las víctimas quedara en el Estado”, apuntó Iaccarino.



En ese sentido, el empresario contó que “la Corte tiene que decidir en el recurso extraordinario sobre esa causa", que presentaron sus representantes legales.



El premio nobel de la paz Adolfo Pérez Esquivel, con quien los Iaccarino compartieron una celda en la U9 de La Plata, durante la última dictadura, participa como "amicus curiae" en el expediente.



Los hermanos estuvieron secuestrados en el centro clandestino de detención "Infierno", que funcionó en la Brigada de Investigaciones de Lanús, dependiente de la policía bonaerense.