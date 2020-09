“Con el 1% de contagiados, aún no estamos en el pico"

Al momento de editar esta nota, en Argentina se reportaron 478.792 casos de infectados y 9.912 muertes. Durante las últimas horas se informó otro récord: 6.986 nuevos casos de coronavirus. Sin embargo, aún falta para llegar al pico de contagios, y por ende, prever que la curva pueda descender.

En diálogo con Mejorinformado.com, Alejandro Salvador Costa, el funcionario a cargo del área de Estrategias Sanitarias del ministerio que conduce Ginés González García, dijo además, que no están atados solamente a la vacuna Oxford para hacer frente al Covid, sino a “cualquier proyecto investigativo en curso”, avalando de esta manera, la investigación de una vacuna oral que desarrolla el Conicet, con pruebas actualmente en Brasil y Francia.

Periodista: Agosto evidentemente es el mes que registró los peores números en todo el país y septiembre no da pausa. ¿Estamos frente al pico de contagios?

Alejandro Costa: La definición de cuando se va a producir el pico lo vamos a saber restrospectivamente, lo que se va a producir por un aumento de la transmisión comunitaria en el interior del país. En un país donde hasta ahora se ha afectado el 1% de la población, todavía deja mucha población susceptible, factible de ser afectada. Por ahora, no podemos definir hasta que pasemos, cuál es el pico.

Periodista: Un dato a considerar es la ocupación de camas de terapia intensiva. En AMBA llega al 67%, mientras que en Nación se ubica en 61 puntos. Neuquén está al 90% según la información reportada hoy por el gobierno provincial. ¿Desde Nación se evalúa algún tipo de intervención, por ejemplo, envío de personal médico?

Alejandro Costa: En estos momentos me encuentro en Orán, en Salta, con un equipo de médicos, enfermeros, epidemiólogos, técnicos en emergencia, incorporando más médicos para el hospital. Lo que buscamos en todos los lugares es seguir fortaleciendo, ya se han sumado más de 10 mil trabajadores de la salud en el tiempo de pandemia a nivel nacional y seguramente el incremento de casos nos obliga a seguir aumentando la fuerza de trabajo sanitaria. La cama es una parte, lo más importante son los trabajadores de salud. Formar nuevos terapistas, que tengan en cantidad y calidad formativa, lleva años. Con lo cual, lo que podemos hacer como se ha demostrado a nivel internacional, más que poner la expectativa es las capacidades de incremento que puede tener el sistema, lo que tenemos que poner las expectativas es que la población maximice los cuidados preventivos para reducir la cantidad de contagios, casos y pacientes que necesiten internación en cuidados críticos. Hoy la vacuna se llama responsabilidad y la estrategia que tenemos que seguir fortaleciendo es la de la distancia social física, la permanente higiene de manos, respiratoria con barbijos y de superficie con agua y lavandina.

Periodista: ¿Están enviando enfermeros a Neuquén?

Alejandro Costa: Sí, al país le estamos enviando enfermeros que son incorporados en el ministerio de Salud de la Nación, que se sumarán a los equipos que ya están trabajando en las provincias. La búsqueda es permanente y estamos recorriendo todas las provincias donde hay necesidades, tanto con trabajadores de la salud como también trabajadores para organizar los recursos y los servicios.

Periodista: En la mayoría de las provincias, aún con una curva Covid en ascenso, se comenzaron a liberar las actividades económicas, sociales y deportivas. ¿Hay autocrítica en estos 5 meses sobre la estrategia sanitaria que se instrumentó?

Alejandro Costa: Sí, la autocrítica se hace permanentemente y el resultado, desde el punto de vista sanitario, es muy positiva. Esto nos ha permitido este tiempo controlar la cantidad de casos en todo el país e incrementar las camas y servicios, a nivel público y privado como hace años no se produce en nuestro país. La pandemia es una situación absolutamente excepcional, de la cual todos los que habitamos la Argentina no tenemos recuerdo, porque no hemos pasado una situación de estas características y estos meses han tenido la decisión política y la decisión social que nos han permitido cuidad la salud de los argentinos. Desde ese lugar creemos que al autocrítica da un salto positivo, obviamente, con todo lo que tenemos que seguir mejorando tenemos que avanzar en el camino de la prevención comunitaria y en el fortalecimiento del sistema de salud hasta la máxima potencia. Estamos librando una batalla con un virus que no merma su ataque a nivel mundial.

Periodista: Recientemente, un investigador y bioquímico del Conicet, el Dr. Hugo Luján, anunció que se trabaja en una vacuna contra el Covid 19, que se está probando en simultáneo en Brasil y Francia pero que no obstante, el gobierno nacional ha optado por la vacuna Oxford. ¿El Gobierno nacional desistió de un patentamiento propio?

Alejandro Costa: El Gobierno argentino ha estimulado todas las acciones que estén relacionadas con la investigación, tanto preventiva de vacunas como terapéuticas, incorporándose a estudios a escala internacional con la Organización Mundial de la Salud, fomentando tanto la investigación nacional como la producción nacional de vacunas. El Conicet junto al Ministerio de Salud y el Ministerio de Producción han sido grandes estimulantes del avance tecnológico argentino. Todo aquello que sume respuestas científicas, en este caso una vacuna y que apruebe la eficacia y la seguridad que requiere una vacuna, será tenida en cuenta por el gobierno nacional para proteger la salud de los argentinos. Así que si alguien tiene un proyecto de investigación en marcha, claramente si está dentro de la investigación del Conicet y los protocolos en marcha son científicamente evidentes de que son de utilidad, va a ser tenido en cuenta por el Gobierno nacional.