Neuquén: En 14 días se contagiaron 96 trabajadores de la Salud

Mediante un comunicado, trabajadores de la Salud, manifestaron que estos "números que asustan, nos indican que a pesar del esfuerzo que estamos haciendo desde el día cero de esta pandemia nos hacen sentir que estamos perdiendo la batalla, y sin embargo están los inconscientes de siempre que restan en vez de sumar, llamando a marchar en contra de la cuarentena (única medida de protección) hasta que tengamos una vacuna".

Además remarcaron el accionar inconsciente de los capitalinos en San Martín de Los Andes: "Como los del cerro chapelco que hacen fiesta en la nieve sin respetar ningún protocolo, los gobernantes que nos tildan de héroes o leones y no respetan los acuerdos, no nos pagan el aumento salarial firmado, no nos pagan la ropa de trabajo, no nos pagan el aguinaldo como corresponde".

"La verdad que es una situación muy complicada para todo el equipo de salud, ya sean médicos, enfermeros, camilleros, etc...", manifestó en diálogo con el Noticiero 24/7 Noticias Primera Edición, Juan Millapán, delegado de la junta interna de ATE. "Estamos llegando al límite de la ocupación de camas y del cansancio de las y los trabajadores de la Salud. No queremos llegar a la instancia de tener que elegir qué paciente elegir y cuál no".