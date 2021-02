Rebaja en precios: "Es carne que no compraron ni los chinos"

Alberto Samid, empresario de la carne, dialogó en el Noticiero Central de 24/7 Canal de Noticias; por el acuerdo en la rebaja de precios desde el miércoles. Aseguró que se trata de "carne de tercera" y que además, se trata de aquella que "no pudieron vender porque no la compraron ni los chinos".

El acuerdo de precios de las carnes que establece diez cortes con rebajas de hasta el 30%, comenzó a regir formalmente desde este miércoles. Ya está en el Mercado Central y en supermercados de todo el país. Los miércoles y fines de semana estará en 1.600 bocas de expendio en todo el país, con un volumen de oferta de 6.000 toneladas por mes.

Samid, explicó que se trata de carne que no pudo ser vendida y aseguró que "una vez que los frigoríficos limpien las cámaras, no es seguro que continúen estas rebajas". Además, opinó que los precios no son realmente justos, porque "es mitad carne y mitad grasa". "No son precios populares", agregó.