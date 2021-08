"Es formidable el debate que tuvo la docente con el alumno"

Alberto Fernández elogió a la docente K que "adoctrinó" a un alumno: “Es una forma de abrirle la cabeza a la gente”, sostuvo el presidente en la mañana de este viernes, luego de la polémica que causo el video en todo el país. El mandatario consideró que la profesora Laura Radetich “tuvo un debate formidable”, sin embargo, desde el Consejo de Educación, no creyeron lo mismo, y la mujer fue separada de su cargo.

“Siempre le he dicho a los alumnos que lo que tiene que hacer un profesor es sembrarle dudas. Que haya tenido ese debate es formidable. Es una forma de abrirle la cabeza al a gente”, dijo, en diálogo con Radio 10. “¿Qué manera de distraer a la gente, no? Soy profesor de la Universidad de Buenos Aires desde hace mucho: 37 años. Este es un debate que invita a pensar. Están los que creen y los que no creen, es una forma de invitar a discutir y pensar. Lo que es evidente es que el chico tiene una idea formada que es el resultado de escuchar cosas dichas, como por ejemplo que el peronismo gobernó los últimos 70 años. Y lo repite el chico...”, agregó con énfasis el Jefe de Estado.

Además, Fernández, remarcó que ella "se exalta porque sabe cómo es la verdad. Veía ayer todo el ruido que hizo esto. Acá en la Ciudad de Buenos Aires hay un director de un colegio que defendía al proceso militar. Y nadie dedicó un renglón a ese hombre, eh. Ese hombre defendió un genocidio, un golpe de Estado, la ruptura institucional”.