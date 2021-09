Nuevas disposiciones para votar en pandemia

Votar es obligatorio en Argentina, según el artículo 37 de la Constitución Nacional. Siempre hubo excepciones para quienes se ven impedidos de hacerlo por alguna razón, aunque deben justificarla para evitar una sanción de la justicia electoral.

Pero, en contexto de pandemia, los cuidados deben ser extremos, por eso se dispusieron algunas medidas:

- La Cámara Nacional Electoral exceptuará de ir a votar a quiénes tengan Covid-19, los que sean caso sospechoso, contacto estrecho de un caso positivo y a las personas que por ser grupo de riesgo tengan indicación médica de no asistir. Podrán justificarlo con un certificado sobre su situación.

-Quiénes vayan a votar y en el colegio presenten algún síntoma compatible a Covid-19, o de un caso sospechoso, también estarán exceptuados de votar. Si desean hacerlo igualmente deberán acogerse a las medidas que cada provincia disponga.

- Si una persona está enferma el día de la elección, deberá presentar un certificado médico ante la Secretaría Electoral para justificar la ausencia. Tiene 60 días para presentarse en la dependencia correspondiente a su domicilio.

- Si el votante se encuentra a más de 500 kilómetros del lugar donde debe sufragar y no puede viajar, deberá presentarse en la comisaría más cercana y pedir un certificado que acredite la distancia. Tiene 60 días a partir de la elección para presentarlo en la Secretaría Electoral.

-Quienes tengan que trabajar durante la jornada electoral, tienen derecho a tener una una licencia especial sin descuento salarial , para que puedan cumplir con la obligación del voto.

También, en estas próximas PASO se verán otros cambios a la hora de votar. Por ejemplo en cada escuela habrá menos gente, por eso es indispensable verificar el padrón, porque 1 de cada 4 personas votará en un lugar distinto al que lo hace habitualmente.

El horario de votación sigue siendo de 8 a 18 horas, pero de 10.30 a 12.30 será la franja horaria de prioridad para las personas con factores de riesgo ante el virus, que deberán demostrarlo con un certificado.

El votante hará la cola de su mesa fuera del colegio si la capacidad dentro del lugar no lo permite para respetar las distancias.

El elector no le dará su documento de identidad al presidente de mesa, sino que lo apoyará para que lo pueda ver .Le podrán pedir que se quite momentáneamente el barbijo para constatar su identidad si tiene alguna duda con el documento. La idea del protocolo es que la autoridad tampoco toque el sobre, sino el votante lo tome directamente de una pila.

Antes de ingresar al cuarto oscuro, el votante deberá sanitizarse las manos con el kit higiénico que habrá en casa mesa y la autoridad le indicará que el sobre no puede cerrarlo con saliva, sino que debe poner la solapa del sobre en su interior. Otra recomendación del protocolo es que el elector evite tocar la urna cuando introduce el sobre.

El protocolo también recomienda que cada votante lleve su birome para firmar el padrón después de votar. Si no llevan, la autoridad les dará una lapicera que deberá estar sanitizada. Las autoridades de mesa y los fiscales de los partidos usarán una lapicera cada uno y priorizarán no compartirla.

Si el colegio lo permite deberá tener un lugar de ingreso y otro de salida para que no haya circulación cruzada entre las personas.

Como se deberá hacer fila en la calle, a las 18 se cierra el colegio, las que permanezcan esperando recibirán un número con el que podrán votar. Quien llegue después de las 18 y no tenga número no podrá votar.

MULTAS:

Los ciudadanos que tengan obligación de votar ( excepto menores de 16 y 17 años, y mayores de 70 que es voluntario ) y no lo hagan ni lo justifiquen deberán pagar una multa de 50 pesos en las PASO, y de 100 pesos en las generales. Pero, mientras no cancelen la multa , quedarán registrados como infractores, lo que implica que no podrán hacer trámites durante un año ni obtener el pasaporte. Tampoco podrán ser designados funcionarios públicos durante tres años.

En el sitio oficial infractores.padron.gob.ar se puede consultar la situación particular de cada ciudadano.

También hay un protocolo extremadamente estricto para la cobertura periodística de las próximas elecciones de este año.