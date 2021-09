Las horas y los hechos del grave momento nacional

Pasadas las 23 horas del domingo 12 de septiembre, el gobierno de Alberto Fernández tuvo la evidencia de un duro golpe: el oficialismo perdió en 17 jurisdicciones, entre ellas, en la Provincia de Buenos Aires, donde Juntos por el Cambio se impuso por 5 puntos. Ya en el escenario en donde realizaron el acto para transmitir los resultados, el presidente reconoció: “Algo no habremos hecho bien. Cuando el pueblo se expresa, es un dato que tomamos muy en serio y acatamos”.

Muestra de lo que se avecinaba, quedó registrada en un video en el escenario la vice presidente Cristina Fernández, saludando con pocas ganas, casi al borde del desprecio, a la candidata Tolosa Paz tras la derrota sufrida.

Luego, el Gobierno tuvo una reunión de urgencia con sus principales dirigentes para analizar los pasos a seguir de cara a las generales de noviembre y, también, las presidenciales del 2023. Se juntó en la Quinta de Olivos con Máximo Kirchner, Axel Kicillof, Sergio Massa, Eduardo “Wado” de Pedro, Juan Zabaleta y Gabriel Katopodis, entre otros.

El dólar comenzó la mañana del lunes 13 de septiembre a $185 para la venta en el mercado paralelo y en $170,36 en el oficial, con impuestos. Además, se dispararon las acciones argentinas en Wall Street: se registró un fuerte avance para las acciones de empresas argentinas y otros activos financieros locales en Wall Street.

El martes, la gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner, pidió que todos los funcionarios desde el rango de subsecretario pongan a disposición su renuncia. Y fue esa palabra la que comenzó a tomar protagonismo.

Se dio a conocer que Alberto Fernández anunciaría este jueves un paquete de medidas económicas tras el duro revés de las PASO 2021. Según confirmaron fuentes oficiales, el mandatario anunciaría una suba del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) entorno al 10%. Asimismo, el pago de un bono por única vez destinado a jubilados y pensionados que cobren hasta dos haberes mínimos y oficializaría el esperado cuarto Ingreso Familiar de Emergencia (IFE 4) para un sector reducido de la economía.

Este miércoles por la mañana, los ministros bonaerenses pusieron a disposición su renuncia a Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires. Esto fue revelado por la ministra de Gobierno, Teresa García: “Es lo que corresponde y ahora el gobernador definirá con qué equipo quiere seguir”. Alberto Fernández fue ahí apuntado para que también haga una renovación que "oxigene" su gabinete.

Como estaba previsto desde la semana pasada, el Presidente presentó el proyecto de ley para promover inversiones hidrocarburíferas en el Museo del Bicentenario junto a empresas petroleras, gobernadores, sindicalistas del sector y representantes de organizaciones de pymes, empresas regionales y referentes de la industria nacional.

Incluso el ministro de Economía, Martín Guzmán hizo declaraciones en este contexto y señaló la necesidad de "escuchar" los problemas de la gente para solucionarlos en un "contexto difícil", y destacó que el Gobierno tiene cuestiones "muy graves" por resolver, como el endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional.



"Pensamos en mejorar la vida de la gente y para eso es importante escuchar porque así vamos a dejar una Argentina mejor", indicó Guzmán.

Más tarde, fuentes cercanas a Fernández anunciaban la renuncia de Federico Basualdo, subsecretario de Energía Eléctrica. Unas horas después, fuentes cercanas a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner decían lo contrario.

Al mediodía, se conoció que el ministro del Interior, Wado de Pedro, presentó su renuncia a Alberto Fernández. "Escuchando sus palabras del domingo por la noche, donde planteó la necesidad de interpretar el veredicto que ha expresado el pueblo argentino, he considerado que la mejor manera de colaborar con esa tarea es poniendo mi renuncia a su disposición", dijo De Pedro en una carta que remitió al Jefe de Estado. Y se desató con furia la tormenta: también pusieron sus renuncias a disposición los ministros de Ciencia, Tecnología e Innovación, Roberto Salvarezza; de Cultura, Tristán Bauer, y la titular de la Anses, Fernanda Raverta, entre otros.

El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, y el diputado de la Provincia, Máximo Kirchner, se reunieron en el Congreso en medio de la crisis política que vive el oficialismo.

Luego de conocerse la decisión, varios funcionarios comenzaron a llegar a la Casa Rosada, entre ellos los ministros de Desarrollo Social, Juan Zabaleta; de Seguridad, Sabina Frederic; de Producción, Matías Kulfas, de Economía, Martín Guzmán; de Trabajo, Claudio Moroni; el canciller Felipe Solá y el titular de Obras Públicas, Gabriel Katopodis.

A partir de la presentación de las renuncias, la Central General de Trabajadores (CGT), movimientos sociales, gobernadores e intendentes apoyaron a Alberto Fernández. Uno de los dirigentes que conforman el triunvirato que preside la Confederación, Héctor Daer ratificó su apoyo a Alberto Fernández y reconoció que el gobierno está atravesando una “fuerte crisis institucional”.

“Los cambios en el Gabinete los tiene que disponer el presidente”, expresó y llamó a preservar la “institucionalidad del país”. En la misma línea, la organización social Movimiento Evita publicó un comunicado en el que expresaron que “el sufrimiento de nuestro pueblo amerita de mucha responsabilidad”.

Elisa "Lilita" Carrió expresó en una entrevista radial sus sensaciones respecto a la crisis del oficialismo y habló de un golpe de Estado: “El intento de vaciar a un Presidente por parte de un vice es algo que los franceses llaman coup d’État, golpe de estado. Ya lo hicieron varios” dijo y ejemplificó con el episodio de la renuncia de Carlos “Chacho” Álvarez dejando debilitado al entonces presidente Fernando de la Rúa. (Ver: La oposición observa la crisis del FdT)

Aníbal Fernández llegó a la Rosada a las 17 horas para reunirse con el presidente Alberto Fernández. Aseguró que “no hay ninguna crisis política” tras la ola de renuncias de ministros. "No me ofreció nada, no le pedí nada, quedamos en seguir hablando", aclaró antes de salir. "Si estuviera en su lugar, yo lo haría (por cambios de gabinete) antes del 14 de noviembre", añadió Aníbal Fernández, quien también aclaró que no fue a la Rosada en calidad de "emisario" de la Vicepresidenta.

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner llamó por teléfono a Martin Guzmán para aclararle que no pidió su renuncia.

Entrada la noche, comenzaron a llegar las manifestaciones de apoyo de los gobernadores del interior, apuntalando a Alberto Fernández. (Ver Omar Gutiérrez y otros gobernadores apoyaron al Presidente)

A las 21.40, Fernández se retiró en helicóptero de Casa Rosada a Olivos. Hasta ese momento, no había resuelto la situación de los funcionarios.