El presidente reúne a gobernadores en La Rioja

Intentando dar explicaciones, salir de la crisis y rearmarse para las elecciones de noviembre, con gabinete ya anunciado, el presidente Alberto Fernández viaja a La Rioja para almorzar con un grupo de gobernadores, sobre todo peronistas, algunos ministros y el presidente de la Cámara de Diputados.

Según informó el gobernador de la provincia anfitriona, Ricardo Quintela, "está todo listo para recibir al Presidente y gobernadores ". Agregó que "anoche nos comunicamos con varios gobernadores, y algunos confirmaron que no estarán, sobre todo por las distancias." En ese sentido confirmó que no viajarán los patagónicos, pero se sumarán al encuentro vía zoom, y también adelantó que no estarán Juan Schiaretti de Córdoba, y Omar Perotti, gobernador de Santa Fe. Por su parte el bonaerense Axel Kicillof también se conectará de manera virtual.

El jefe de Estado tenía previsto partir hacia el sector militar de Aeroparque minutos antes de las 11 de esta mañana, y desde allí hacia la provincia riojana a bordo del Tango 04.Lo acompañan el ratificado ministro del Interior Wado de Pedro y Sergio Massa, quien ofició de mediador en muchos momentos de la peor crisis interna que atravesó el gobierno en la última semana, tras una dura derrota electoral.

Del viaje y almuerzo participan también los ministros Juan Zabaleta , quien permanecerá al frente de Desarrollo Social, Gabriel Katopodis , ratificado en Obras Públicas y Jaime Perzyck, recientemente designado al frente de la cartera de Educación, en lugar de Nicolás Trotta.

El encuentro fue organizado por los mandatarios de Catamarca, Raúl Jalil. de San Juan, Sergio Uñac y de La Rioja, Ricardo Quintela. También por Juan Manzur, quien finalmente será el nuevo jefe de Gabinete nacional y estará hoy junto a los anfitriones.