Increíble: no vacunaron en la Antártida y hubo 24 contagios

Nueve personas contagiadas de coronavirus, que no estaban aún vacunadas y estaban trabajando en la Antártida desde 2020, fueron evacuadas de la Base Esperanza en una misión "muy exitosa y en tan solo 12 horas", que incluyó una etapa en Río Gallegos hasta su llegada al aeropuerto bonaerense de El Palomar, informó Edgar Calandin, Comandante Conjunto Antártico.



Los contagios ocurrieron luego del recambio de dotaciones en la base, tras lo cual el miércoles de la semana pasada una persona comenzó a tener fiebre y dolor de cabeza -síntomas asociados al Covid-19-, y se dio orden de hacer un test de antígenos a todos los trabajadores del lugar.



Fue entonces que se detectó que 24 tenían coronavirus, pero nueve no habían sido aún inmunizados debido a que permanecían en la Base desde el 2020 -antes de que se iniciara la campaña de vacunación en la Argentina-, aunque todos eran asintomáticos.



"En la Antártida se había decidido no vacunar para evitar posibles efectos adversos de la vacuna", indicó Calandin.



Pero el pasado sábado el Estado Mayor Conjunto decidió llevar adelante la “operación de evacuación" con el objetivo de "evitar cualquier tipo de riesgo" a pesar de que "estaban asintomáticos".



"La evacuación del personal fue exitosa. Salió en condiciones extremas porque la meteorología daba media hora para que puedan operar los helicópteros. Fue en el límite", manifestó Calandin. El viernes, las condiciones meteorológicas no permitían desplegar el operativo por lo que la maniobra se postergó para el sábado último.