Prohíben que las embarazadas presas lleven esposas durante el parto

El juez de Ejecución Penal de la provincia Córdoba, Facundo Moyano Centeno, determinó que las mujeres que se encuentren detenidas a la hora del preparto, parto y posparto “se les prohibirá la colocación de medidas de sujeción”, es decir esposas. Además, de disponer que a la hora de dar a luz “deben estar acompañadas por una persona que ellas elijan y que no haya personal penitenciario en la sala de parto por respeto a su intimidad”.

En este sentido, la justicia también resolvió que las mujeres además deben contar con el derecho de tener a su lado a su hijo una vez que haya nacido en el establecimiento sanitario, siempre y cuando el niño no requiera de cuidados especiales dispuestos por el médico. A su vez, se les debe informar sobre los beneficios de la lactancia, el cuidado de sí misma, del recién nacido y sobre la anticoncepción en el momento del puerperio.

“Permitir que una persona realice el parto esposada es una forma de violencia institucional”, aseguró Moyano Centeno quien comunicó la decisión al Servicio Penitenciario de Córdoba luego de aceptar un habeas corpus colectivo a favor de mujeres que se encuentran en esa situación, interpuesto por la Asesora Letrada Silvina Oliva de Mortuori.

Por su parte, la delegada en Córdoba de la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN), Rossana Gauna, quién participó de la solicitud e instrumentó una serie de audiencias públicas con mujeres que tuvieron a sus hijos/as dentro la cárcel, expresó que existen relatos de mujeres que testimoniaron y corroboraron “el agravamiento de las condiciones de detención que ellas padecieron, demostrando que no se trata de una práctica aislada sino una situación estructural”.

Este reclamo primero fue rechazado, pero luego el expediente llegó al Tribunal Superior de Justicia de la provincia, que ordenó y citó a 10 mujeres que habían parido durante su detención para contar cómo fueron sus experiencias.

Una de las entrevistadas manifestó que en un momento la dejó de cuidar el servicio penitenciario y quedó al cuidado de la policía de Córdoba: “Fue feo porque ya conocía a los del servicio penitenciario y la policía me trataba mal. Usaban esposas más chicas”.

Una de las mujeres contó que no tuvo ninguna clase de explicación cuando le hicieron un legrado. Recordó que se estaba duchando cuando comenzó con sangrados y a los gritos pidió ayuda. “No me habían dicho que me iba a hacer un legrado, no sabía lo que estaba pasando, en ningún momento me dijeron que había perdido a mi bebé. “A mi hermana le dijeron que estábamos bien los dos”.

Además, relató que nunca le dijeron que podía estar acompañada, que no le volvieron a hacer ecografías ni la vio una ginecóloga en la cárcel y que cuando fue a la sala de post parto estuvo esposada a la cama. “Yo sola me di cuenta que iba a un legrado por la cantidad de sangre que tenía”.

Otra relató que la custodia del servicio penitenciario le exigió a la médica que le quite el contacto con su bebé por haber tenido una causa penal con menores. “Una celadora cuestionó ‘cómo va a parir a un chico si mató a uno’”, asegura otra de las internas.

Durante la causa, el Servicio Penitenciario de Córdoba informó que el uso de las esposas depende de “las condiciones de seguridad del lugar como de las características criminológicas de cada interna” y que se lo hace para evitar una posible fuga. Como gesto, explicaron que se ata un solo pie “para permitirle así la asistencia del recién nacido”. También indicaron que si los médicos piden que la mujer no está esposada no lo hacen.