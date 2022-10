Salud confirmó el hackeo de sus correos y advirtió por estafas

Luego de que el sistema informático del Ministerio de Salud de la Nación fue hackeado, este domingo desde la cartera solicitaron desestimar todas las comunicaciones provenientes de los correos electrónicos finalizados en “@msal.gov.ar” y pidieron a no abrir ningún link ni documento adjunto. Además, indicaron que las personas no brinden ningún dato personal para no sufrir ningún tipo de estafa.

Como consecuencia del ciberataque que comenzó este sábado, empezaron a circular noticias e información falsa que mostraba fotos y datos sobre encuentros con famosos como Marcelo Tinelli y distintos funcionarios de la cartera de Salud. "Las notas periodísticas se basan en un registro cuyo contenido, falso, no fue verificado por ninguno de los dos medios ni con el Ministerio de Salud de la Nación ni con ninguno de los involucrados", informaron.

Por su parte, Tinelli también se refirió al hecho, al que calificó como “mentira absoluta”. Luego, el conductor dijo “que es una lástima que un diario tan prestigioso mienta así” (refiriéndose a Clarín) y contó que ese día estuvo en su casa “casi todo el día” y solo salió “para llevar a fútbol” a su hijo menor

Por ese motivo, a través de un comunicado, informaron que “ante reiterados eventos vinculados con la seguridad informática, se están generando las acciones correspondientes entre las áreas del Estado para investigar lo ocurrido, generar las medidas correctivas a la brevedad y realizar la denuncia correspondiente”. Además, expresaron que “lo que sabemos hasta ahora es que se hackeó la cuenta de una trabajadora del Ministerio”,