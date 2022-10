Polémica: habló el repartidor que llevaba a su hijo en una caja de delivery

En las últimas horas un video se volvió viral, porque un repartidor de una conocida empresa de delivery, llevaba a su hijo menor de edad, en la caja de los pedidos, donde en reiteradas oportunidades el niño sacaba la cabeza para poder respirar. Luego de este hecho, habló Horacio, el padre quien justificó el hecho diciendo que “trabaja y no tiene con quién dejarlo”.

El episodio fue grabado por un conductor que viajaba detrás de la moto. En ese momento, sacó su celular y registró el momento. Mientras grababa dijo: " Argentina, no lo entenderías. Increíble, hay que sacarle todo", sorprendido por la inesperada escena de la que fue testigo en la ciudad de La Plata, en la calle 143 y 49, en el barrio Gambier cerca de Los Hornos.

Este hecho, provocó la indignación de miles de cibernautas, quienes a través de las redes sociales, criticaron la peligrosa maniobra, precisamente por los riesgos que conlleva que un niño viaje en esas condiciones.

INDIGNANTE: un repartidor llevaba a un menor de edad en la caja de delivery.



La imagen fue captada por un automovilista.



uD83DuDCCD143 y 49, La Plata.



Luego de las críticas y tras una advertencia de una posible multa, las autoridades de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), dependiente del Ministerio de Transporte de la Nación, lograron ubicar al motociclista para que explicara por qué trasladaba al menor de esa manera tan inseguridad e incumpliendo todas las normas vigentes.

En este sentido, el padre del menor, indicó que “venía de repartir y me iba para la casa de mis papás”, y aclaró que buscó a su hijo de pasada porque estaba terminando de trabajar. Además, dijo que “no tiene con quién dejarlo” y agregó que “yo trabajo, mi señora trabaja, si tengo pagar una niñera tengo que trabajar para la niñera y el nene no come nada”.

Además, Horacio contó que vive al día y se sustenta repartiendo pizza y vendiendo pan casero por las calles La Plata. “No va a volver a pasar. Al nene no lo voy a llevar más ahí. Ya está, como mi familia me dijo y como acá vinieron y me dijeron que me iban a sacar la licencia de conducir”, aseguró en alusión a la visita que recibió en su domicilio por parte de los agentes de la ANSV.

Por su parte, el director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, Pablo Martínez Carignano, se refirió al video y a la historia del repartidor: “Encontramos a Horacio, un papá trabajador, humilde y con un pasado lleno de dificultades. Un papá que ama a su hijo y que hizo lo que hizo porque no podía dejarlo solo mientras iba a ganarse el pan”, señaló, y aseguró que el hombre “aceptó la sanción por la infracción cometida y se comprometió a no repetirla”.