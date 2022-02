Viviendas vacías: analizan cambios en los alquileres

El gobierno nacional analiza modificaciones en la regulación de los alquileres; así lo afirmó el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, quien sostuvo que hay que intervenir sobre las viviendas vacías con el objetivo de ampliar la oferta. Asimismo, mantienen reuniones con los sectores involucrados: “Evidentemente, el mercado no asigna bien los recursos”.

Esta situación se da frente a la caída de oferta de viviendas en alquiler, con precios que no son rentables para el propietario pero que a la vez se tornan impagables para los inquilinos, y con una ley que profundizó "el conflicto".

“Evidentemente, el mercado no asigna bien los recursos. En grandes distritos urbanos, particularmente la Ciudad de Buenos Aires, hay un hecho en el cual el propietario no obtiene del alquiler la renta que razonablemente podría tener por el capital que compró, y el inquilino no puede pagar esa renta”, afirmó Feletti.

Además, definió como “una falla de mercado”, el hecho de que “el ingreso medio del inquilino no permite retribuir razonablemente la renta que el propietario espera”. En este marco, “los propietarios retiran propiedades de oferta o no se cumple la ley”, continuó su descripción.

Cabe destacar que semanas atrás, en enero, los funcionarios del área de Comercio Interior mantuvieron una reunión con el titular de la Federación de Inquilinos Nacional, Gervasio Muñoz, que consideró que el Estado tiene que recuperar su rol en la medición y control del mercado del alquiler de vivienda.