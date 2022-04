Nueva ley de discapacidad: Galarraga “ahora toca escucharnos”

La Agencia Nacional de Discapacidad realiza una Consulta Federal hacia una Nueva Ley. Las audiencias públicas son una de las formas de participación para construir la nueva ley entre todos. Por ese motivo, el 2 y 3 de mayo tendrá lugar la primera de ellas en la ciudad de Neuquén, en el Auditorio de la Casa de Gobierno.

Para participar de las audiencias públicas habrá que inscribirse previamente en https://www.argentina.gob.ar/andis/nueva-ley. Pueden hacerlo todas las personas, organizaciones, instituciones, organismos y empresas interesadas. La inscripción cierra 48 horas antes de la fecha de cada audiencia.

Cada participante tendrá cinco minutos para dar su opinión sobre el tema elegido que serán: educación, trabajo, salud, protección social, participación política, vida autónoma e independiente y accesibilidad.

Fernando Galarraga, Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad, celebró esta iniciativa y en una entrevista exclusiva a 24/7 Canal de Noticias y mejorinformado.com dijo que “esta ley no tiene que ser la ley del Presidente, sino que tiene que ser de toda la sociedad y para que eso sea posible tiene que ser construida con forma participativa por eso desde nuestra gestión estamos promoviendo esos encuentros regionales”.

Con respecto a las audiencias públicas Galarraga expresó que “ahora toca escucharnos, porque una transformación de esta naturaleza se construye de forma participativa y horizontal”. A la comisión llegaron más de 900 aportes “en ese sentido prima la educación, salud y trabajo”

“Queremos una nueva ley que sea instrumental, que clarifique los roles y las responsabilidades de todos los sectores, no solo los del Estado porque con eso solo no alcanza para garantizar el ejercicio del derecho”. Además, remarcó que “la discapacidad es la interacción de las personas con determinada condición y las barreras del entorno que no es el Estado solo, sino toda la sociedad”.

La Nueva Ley de Discapacidad incluye a los Derechos Humanos, con perspectiva de género, interseccional e intercultural. Se busca avanzar hacia una nueva normativa que aborde la discapacidad desde un modelo social y desde una perspectiva de derechos que entienda a las personas con discapacidad como sujetos activos de la vida en sociedad en todas sus esferas. Y que también reconozca derechos humanos, civiles, políticos y las libertades fundamentales.

