Pagarán para aprender a trabajar

El acceso a programas de entrenamiento, estudio o capacitación laboral será remunerado con pagos mensuales de hasta 25 mil pesos, en el marco de la iniciativa Fomentar Empleo que dio a conocer el Ministerio de Trabajo de la Nación. En el anuncio se indicó que se buscará la inserción en el mercado laboral de personas de entre 18 y 64 de edad.

La operatoria está dirigida a quienes estén desempleados o bajo empleo informal, que busquen trabajo y no tengan empleo registrado en el sistema de seguridad social. No podrán ser parte del programa quienes posean Monotributo Social y el Régimen Especial para el Personal de Casas Particulares, y que no sean titulares o beneficiarios de obra social ni prepaga.

En el detalle dado a conocer se insistió que está orientado a “personas de 18 a 64 años sin empleo registrado durante los últimos tres meses y realicen prestaciones a través de Fomentar Empleo”, además –se informó- tendrán prioridad “aquellos que declaren tener menores a cargo y que no hayan terminado el nivel educativo terciario o universitario y jóvenes de entre 18 y 24 que no tengan el secundario finalizado”.

El detalle de los pagos es el siguiente: Quienes realicen cursos de formación profesional recibirán un pago de $15.000 por mes; quienes realicen cursos de orientación laboral, hasta $15.000; quienes realicen cursos de entrenamiento para el trabajo, hasta $23.000 y quienes realicen cursos de inserción laboral, $25.000.

Para mayor información, los interesados deberán realizar consultas en la página https://www.argentina.gob.ar/trabajo/fomentarempleo o en la delegación del Ministerio de Trabajo de la Nación de cada localidad.