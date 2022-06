¿Quiénes deberán pagar luz con aumento?

Desde el Gobierno Nacional anunciaron, a través de un decreto, una segmentación en las tarifas del servicio de energía eléctrica. Una de ellas es la tarifa social subsidiada, otra tiene un aumento no mayor al 80 por ciento de Variación Salarial y una tercera que es la que no registra subsidios.

La portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, afirmó que “el Estado va a controlar con mucho rigor estas situaciones”.

SEGMENTO 1 - Pagarán TARIFA PLENA, SIN SUBSIDIOS, los grupos familiares con salarios por encima al equivalente a tres canastas básicas y media. Según INDEC el valor de la canasta básica se ubica en $95.260. También aquellas familias que tengan tres propiedades o tres automóviles, aeronaves o embarcaciones de lujo, y “activos societarios que exterioricen capacidad económica plena”.

SEGMENTO 2 - USUARIOS DE NIVEL INTERMEDIO, comprende a todas las familias que no están encuadradas en los segmentos 1 y 3. En este segmento intermedio las actualizaciones tarifarias no deben superar el 80% de la variación que tuvo el Coeficiente de Variación Salarial (CVS) durante el año anterior: de esta forma, las tarifas no deben incrementarse en más de un 42,7%.

SEGMENTO 3 – USUARIOS CON TARIFA SOCIAL, comprende a aquellas familias de menores ingresos, personas en situación de vulnerabilidad que perciben planes sociales como la Asignación Universal por Hijo o la Tarjeta Alimentar. En estos casos, los aumentos en las facturas a lo largo de este año no deben superar el 40% de la variación que tuvo el Coeficiente de Variación Salarial (CVS) durante el año 2021. Como el indicador tuvo una variación del 53,4%, los incrementos en este segmento no deben superar el 21,4%.

En este contexto, también se informó que los segmentos 2 y 3 no van a tener ningún otro aumento en lo que resta del año.