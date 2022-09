Cristina se emocionó al hablar por primera vez del atentado

Con el tono quebrado, Cristina Kirchner reapareció en público , en el Senado en una reunión con curas villeros, por primera vez desde el atentado que sufrió el 1 de septiembre."Quería que mi primera actividad pública, por así decirlo, fuera con ustedes", fueron sus primeras palabras.

Emocionada indicó que "si tenía que agradecerle a Dios y a la Virgen tenía que hacerlo rodeada de curas".

La vicepresidenta tomó la palabra hacia el final del encuentro, luego de que distintos referentes religiosos le manifestaran su apoyo, con sentidos discursos, tras lo que le tocó vivir. Por los sacerdores lo hizo el padre Lorenzo "Toto" de Vedia y por las religiosas Ana Maria Donato.

"Me hubiera gustado que estuvieran mis amigas las Carmelitas de San Nicolás, pero no pueden porque son de clausura. Las invité, después me di cuenta de que no podían", agregó visiblemente emocionada Cristina Fernández.

Además, comentó que recibió el llamado del papa Francisco, el día posterior al ataque perpetrado por Fernando Sabag Montiel. "Estuvimos hablando por teléfono y me dijo algo así como que "los actores de odio y de violencia siempre son precedidos por palabras y por verbos de odio y de violencia".

También, contó que tenía intenciones de ir a la misa en Luján pero que desistió por el operativo de seguridad que hubiese significado: “No quería entorpecer con mi presencia lo que era un momento muy especial”.

La titular del Senado, habló sobre la democracia y expresó que "lo más grave no es lo que me pudo haber pasado a mí, sino haber roto un acuerdo social que había desde 1983". Y agregó que "siente que la recuperación de la democracia no es solamente que podamos volver a votar y elegir a las autoridades, sino discutir de política peronistas, alfonsinistas, peronistas renovadores, tradicionales. Volver y recuperar la democracia desde 1983, erradicando esa violencia".

Con respecto al atentado perpetuado en su contra dijo que "no quería volver a los recuerdos de ese día, prefiero hablar de mi país, de nuestro pueblo, de lo que ustedes ven y viven junto al pueblo en los barrios, desde la inflación, los precios, de la necesidad de la gente".

Aunque se refirió a Sabag Montiel indicando que "fueron los militantes" que se encontraban en la puerta de su casa los que aprehendieron al magnicida y que no fueron "los policías". "Fracasado el primer disparo, intentó accionar otra vez el arma y se lo impidieron", remarcó.

Cristina, leyó el discurso de un senador radical en una sesión de enero de 1930, luego de que Hipólito Yrigoyen sufriera un atentado en la puerta de su casa, donde apuntó contra los medios de comunicación de ese entonces.”La prensa era el diario Crítica de Natalio Botana, que vendía un millón de diarios. El peronismo todavía no existía”, aclaró .