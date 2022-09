La novia de Sabag Montiel negó estar involucrada en el atentado a Cristina

Brenda Uliarte, la joven de 23 años y novia de Fernando Sabag Montiel, terminó de declarar esta noche ante la jueza María Eugenia Capuchetti y el fiscal Carlos Rívolo, en la causa que se la investiga por participar del atentado contra Cristina Kirchner. La mujer, negó las acusaciones en su contra, a pesar de que horas antes salieron a la luz las imágenes de ella portando el arma que se utilizó para el ataque.

Minutos antes, luego de que Uliarte se negara a dar la contraseña de su celular, la Policía de Seguridad Aeroportuaria logró ingresar al dispositivo, a través del sistema UFED, y aguarda encontrar ya sean imágenes, videos o mensajes que permitan dar contexto o esclarecer lo ocurrido el pasado jueves en Recoleta.

La pareja acusada de intentar asesinar a la vicepresidenta llegó por separado a Comodoro Py durante esta tarde y conversaron con sus respectivos abogados defensores. Luego de ese asesoramiento, Uliarte decidió declarar ante la jueza y el fiscal.

Durante los 35 minutos que duró su declaración, Uliarte se mostró “entera”, según describieron. De hecho, cuando leyeron toda la acusación, le mostraron el arma secuestrada y las fotos que hallaron en celular de su novio, no lloró ni mostró sentimientos de angustia.

En total contestó siete preguntas de su defensor oficial pero se mantiene el hermetismo en Comodoro Py sobre las respuestas que brindó antes las autoridades judiciales. Por el momento seguirá detenida en una dependencia de fuerzas federales.

HABLÓ EL PAPÁ DE BRENDA ULIARTE:

Esta tarde, Leonardo Uliarte, el padre de Brenda en declaraciones radiales indicó que la joven se encuentra “muy influenciada” por su novio, Fernando Sabag Montiel y que “es una criatura muy manejada”.

“A ella no le interesa la política, por eso me parece muy raro que haya hablado de la corrupción. Esa no es ella”, señaló Leonardo, sobre las declaraciones de su hija días antes. “Todo esto último que vi de los libertarios, de Milei, a mí me asombra porque yo soy muy de Cristina. Yo le hablaba de Perón y ella me cambiaba de tema. No sé quién es esta persona que está hablando, esas palabras no son de ella”.

En esta misma línea, Eduardo, uno de los tíos de Brenda manifestó en medios de comunicación que "a Sabag lo vi dos veces y me pareció una persona no muy lúcida, pero vaya a saber si por amor o por qué hicieron lo que hicieron, es algo inentendible". Con respecto a las fotos de su sobrina con el arma, Eduardo manifestó: "Sinceramente no lo puedo creer. Me baso en lo que yo vi acá, era una niña sufrida y me partió el alma ver esa foto".

Además, el padre de Brenda contó que la joven fue abusada cuando era chica, yo lo sabía. Se la quité a la madre cuando tenía cinco años”, y agregó que esta “contando todo lo que realmente es. Nadie se imagina lo que pasó, es una buena chica, muy sufrida. Se le murió la abuela, ahí también sufrió muchísimo, porque mi mamá era como su madre”.

Su padre también admitió que estos últimos meses mantuvo poca conexión con su hija porque se encontraba muy abocado al trabajo. Al ser consultado sobre Fernando Sabag Montiel, explicó que solo lo vio una vez. “Él estaba fuera del kiosco. Ni me acuerdo de su cara”. “Ella empezó a salir con él hace un mes, no es que eran novios hace rato”, aclaró.

Con respecto al perfil de Sabag Montiel, dijo que según su sobrino que habló con él, “le pareció un bobo”. Y con respecto a su punto de vista manifestó que “es de esos tipos que por fama son capaces de inmolarse, es esa clase de persona. Habrá visto que a John Lennon le pegaron un tiro y habrá querido hacer algo así, esa única razón me pongo a pensar”

Por otro lado, el hombre se refirió al curso de la investigación por el intento de magnicidio a la vicepresidenta y a las imágenes difundidas sobre la noche del ataque en las que se puede confirmar la presencia de su hija en la escena. “Hoy aparecieron las cámaras que muestran que ella estaba, pero yo quiero decirles cómo fue afectada la mente de ella. Hablar de libertarios, hablar de corrupción, eso no es su mente. Es muy manejable ella, al sentir cariño por esta persona se dejó llevar”, manifestó. “Ella no sabe ni dónde está parada, no sabe qué decir”, manifestó.