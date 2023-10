Luego de más de un día de búsqueda, y minutos después de las siete de la tarde, Julio "Chocolate" Rigau apareció por sus propios medios en la Comisaría 2º de la ciudad de La Plata. Josefina López Mc Kenzie informó al medio TN que los abogados del puntero del PJ "se dirigieron al juez de la causa para informarle que se presentó espontáneamente", y que "la expectativa está puesta en saber si esta vez declarará", ya que no lo ha hecho en su primer periodo de prisión preventiva.



El abogado de Rigau, Miguel Molina, declaró a medios nacionales que Chocolate “no estuvo prófugo, ni tenía pensado fugarse ni irse a ningún lado", que "cuando lo fueron a buscar, él se había ido a lo de su hijo", y como "su casa fue el único lugar donde allanaron", ese fue el motivo por el que no lo encontraron. Fuentes del ministerio de Seguridad bonaerense habían declarado a medios nacionales que la orden incluía que, al momento de capturarlo, se lo traslade a un Servicio Penitenciario y no a una comisaría.



Asimismo, el abogado de Chocolate Rigau mencionó que estaban haciendo tiempo para que el titular del Juzgado de Garantías Nº1, el juez Guillermo Federico Atencio, respondiera al pedido de eximición de prisión que él presentó por la noche del jueves. Al haber recibido una negativa, entendieron que ya no había opciones: "Cuando Atencio resolvió no hacer lugar al pedido, decidimos que tenía que entregarse para no entorpecer la causa”, concluyó Molina.



La principal sospecha es que Rigau sería una pieza clave en el financiamiento ilegal de la política que involucraría a toda la Legislatura presidida por Federico Otermín, brazo ejecutor de Martín Insaurralde, devenido en cadáver político tras su lujoso viaje a Marbella en yate. En su primera detención, estaba imputado por una variedad de fraudes, pero lo liberaron en solo diez días tras un llamativo e inesperado fallo dictado por la Cámara de Apelaciones platense.

Al mismo tiempo, la fiscal Lacki acordó una nueva fecha para realizar la pericia al teléfono Samsung modelo SM-G532M gris con funda negra que pertenece a “Chocolate”: será el viernes 20 de octubre, a dos días de las elecciones presidenciales.

