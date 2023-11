Total expectativa y cautela en los búnkers de Massa y Milei de cara a los resultados

La incertidumbre por el resultado del balotaje entre Javier Milei y Sergio Massa mantiene en vilo a ambos búnkers que, cerca de las 19, no se dieron por ganadores. Si bien hubo declaraciones en off desde el búnker del libertario que afirmaban que Milei habría ganado por siete puntos, el asesor de LLA Guillermo Francos indicó que están a la espera de mesas testigo y se mostró optimista con los resultados.

Además, Francos indicó que "no faltaron boletas, como decían algunos", y definió que esta elección fue "totalmente transparente". El asesor también señaló que no hay "nada que observar más que las cosas que salieron a lo largo del día y que se fueron solucionando en el camino”. Además, dijo que “no faltaron boletas, como decían algunos”. Y, aunque aún no cuenta con mesas testigo, se mostró optimista de cara a los resultados: “Ha sido un día en que la democracia se expresó”.

Por el lado del búnker de Sergio Massa, todo es cautela y expectativa. Desde que cerraron los comicios, no se dieron por ganadores bajo ningún aspecto y definieron que se trata de una elección más ajustada de lo esperado. A la espera de lo que suceda en Córdoba, Santa Fe y Mendoza, esperan poder definir en los próximos minutos una perspectiva, aunque el medio TN informó que las mesas testigo que llegaron para LLA tendrían una diferencia muy grande a favor del libertario.