Piden liberar a la hincha argentina que fue detenida en Brasil

María Belén Mateucci, hincha argentina, fue detenida durante el partido entre el seleccionado argentino y Brasil,

jugado en el estadio Maracaná de Río de Janeiro por las Eliminatorias Sudamericanas. Está acusada del delito de racismo.

Según la denuncia realizada por testigos, Belén le dijo "pedazo de mono" a un empleado del estado Maracaná, tras la represión perpetrada por la policía de Río contra hinchas argentinos que se pelearon con brasileños en un sector de la tribuna. Por otra parte, quienes la acompañaban indican que el conflicto se originó luego de que una vendedora de bebidas se negara a atenderla.

“Había un clima de fiesta, todos estaban con entradas. Belén ingresó temprano y me empezó a mandar audios y videos para que publicáramos en las redes sociales”, explicó a TN Lorena, que maneja la cuenta de Instagram de un grupo grande de hinchas argentinos. “En el último audio que tengo de ella dijo: ‘No sabés cómo nos está pegando la Policía. Esto nunca lo viví'. Al rato me comuniqué con otro de los chicos y me dijo que Belén estaba detenida”, agregó Lorena.

En redes sociales, circula el pedido de liberación de Belén, junto a una foto de ella. La publicaciones son realizadas y compartidas por sus familiares y allegados, hinchas argentinos y ciudadanos indignados.

Según se supo, el papá de Belén continúa en Brasil y afirma que no sabe nada de ella. Mientras tanto, desde la Policía indicaron que la mujer recibió la orden de prisión por injuria racial, un delito no excarcelable hasta la decisión de un juez.