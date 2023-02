Este jueves habrá paro de bancos

Los trabajadores nucleados en la Asociación Bancaria (AB) realizarán este jueves 23 de febrero un paro de actividades por 24 horas a nivel nacional, en reclamo de aumento de salarios y para que "el sector empresario se haga cargo de parte del Impuesto a las Ganancias que hoy pagan los trabajadores" del sector, informaron voceros gremiales.



Esta mañana, a través de sus redes sociales, la AB ratificó la medida de fuerza, y explicó los motivos de la huelga y la modalidad de la misma en todas las provincias del país.

"Por una recomposición salarial digna, por una solución al absurdo impuesto a las ganancias, por nuestros derechos, este jueves las trabajadoras y trabajadores bancarios paramos!!!", remarcaron desde la organización gremial bancaria.

En ese marco, explicaron además que el paro de mañana se desarrollará "en todas sus modalidades, presencial y teletrabajadores, con desconexión y sin operar, más unidos que nunca para hacer sentir nuestro justo reclamo".



Aclararon por último que cada sección de la AB "adoptará la particularidad que considere conveniente, con o sin movilización" para la jornada de mañana.



El pasado jueves, fue el propio Sergio Palazzo -secretario general de la Asociación Bancaria- quien anunció el paro previsto para mañana, luego de que fracasara la reunión paritaria con las entidades bancarias en dependencias del Ministerio de Trabajo.



"No se logró un acuerdo. Hemos planteado, más allá de los porcentajes y revisar las paritarias del 2022, que el sector empresario se haga cargo de parte del impuesto a las Ganancias que hoy pagan los trabajadores. La respuesta ha sido negativa", afirmó Palazzo desde la puerta de las dependencias del Ministerio de Trabajo, ubicadas en Callao 114 de la Ciudad de Buenos Aires, donde brindó declaraciones a la prensa.

En ese marco, Palazzo advirtió que si el sector empresario "no hace caso al reclamo de los trabajadores, el gremio se reunirá para intensificar las medidas" de fuerza.



"Estamos reclamando una compensación. Mientras no haya, no habrá paritaria posible que podamos acordar", remarcó Palazzo.



La semana pasada también, las principales cámaras patronales dieron detalles de la oferta presentada durante la frustrada reunión paritaria. La medida afectará a todas las entidades, tanto privadas como estatales.

Fuente: Télam