Habló Marcelo Corazza: “Me da asco todo lo que escuché”

Marcelo Corazza, ex ganador de Gran Hermano y productor actual del programa, fue detenido e imputado en una causa por participar supuestamente de una red de corrupción de menores desde el año 1999. No quiso declarar ante el juez, pero sin embargo pronunció unas pocas palabras y dijo que “estoy pasando el peor momento de mi vida. No puedo creer lo que está pasando".

A su vez, Corazza señaló que sus abogados le sugirieron "que no declare hasta poder ver bien la causa", pero adelantó que "desconocía a las personas que le nombraron". Además, comentó que "tengo familia, un sobrino nieto, un ahijado de 13 años y me da asco todo lo que escuché".

Otra de las frases que habría dicho: "Nunca en mi vida tuve una relación con un menor de edad, no se me ocurriría, por Dios". Y siguió: "Quiero decir que no tengo nada que ver con esto. No puedo creer que puedan llegar a leer todo esto".

Corazza fue el primero de los cuatro detenidos en ser indagado el miércoles por la mañana por el juez en lo Criminal y Correccional 48, Javier Sánchez Sarmiento, y el fiscal Patricio Lugones. Permanecerá detenido acusado de los delitos de "asociación ilícita, trata de personas y corrupción de menores".

Los otros tres imputados en la causa son Francisco Rolando Angelotti, Andrés Fernando Charpenet y Raúl Ignacio Mermet. Este miércoles se negaron a declarar ante el juez Sarmiento y además se conocieron escalofriantes chats a partir de una intervención de los teléfonos celulares luego de la denuncia.

Habló por primera vez la hermana de Corazza

La familia de Marcelo Corazza rompió el silencio dos días después de que el exproductor quedará detenido. La hermana, al ser interceptada cuando estaba entrando a su domicilio de Tigre lo único que dijo fue "estamos destrozados”

Luego de entrar a la vivienda no dio más declaraciones. A la mujer se la vio incómoda y angustiada por lo que está ocurriendo.