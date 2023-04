Trágico derrumbe: al menos 2 muertos, 25 heridos y 3 desaparecidos

Tragedia en Floresta: el derrumbe de una casa provocó la muerte de al menos dos personas (un hombre de 35 años y una nena de 12) y dejó más de 25 heridos. El hecho ocurrió este martes por la medianoche, cerca de las 23, cuando el entrepiso de una vivienda de dos plantas, con una construcción posterior, sucumbió.

Tras una madrugada con un amplio operativo de rescate a cargo de bomberos, policías de la Ciudad y refuerzos de Defensa Civil, en la mañana de este miércoles se reanudaron las tareas de remoción de escombros en busca de tres desaparecidos : una mujer de 72 años y dos varones de 19 y 42, que residían en el inmueble ubicado sobre Av. Argentina al 8758. También, en horas de la madrugada, dos menores de edad fueron rescatados con éxito y derivados a hospitales para recibir atención médica.

Alberto Crescenti, titular del SAME, confirmó en diálogo con LN+ que aún “se está trabajando” en el lugar del hecho y que “la pasada de perros y los equipos no han detectado personas debajo de los escombros. Pero hay que sacarlos, son 3 metros de escombros. Se trabaja para apuntalar la zona. Puede haber más derrumbes", alertó. También, añadió que el SAME atendió y trasladó a más de 25 personas, que "todos los hospitales porteños se encuentran en alerta roja" y que expertos de la Guardia de Auxilio afirmaron, tras una evaluación, que la estructura se encuentra "inestable y con peligro de derrumbe".

Aunque aun no se conocen los motivos del derrumbe, ni tampoco hay números oficiales, vecinos del lugar señalaron a los medios de comunicación que en la vivienda derrumbada vivían "unas 35 familias", es decir, "unas 150 personas", y que se trataba de una "vivienda tomada" que ya había sufrido otro derrumbe e incendio años atrás.