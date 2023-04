Qué dijo la oposición luego del discurso de Cristina

La vicepresidenta Cristina Kirchner encabezó este jueves el primer acto público desde que Alberto Fernández anunció que no será candidato en las elecciones 2023. Lo llevó a cabo en el marco del lanzamiento de la Escuela Justicialista Néstor Kirchner (EJNK), en el Teatro Argentino de La Plata.

Uno de los primeros referentes de la oposición en criticar a la vicepresidenta fue Horacio Rodríguez Larreta, precandidato presidencial por Juntos por el Cambio (JxC)

A través de Twitter el jefe de gobierno porteño indicó: "Escuchar hablar a Cristina Fernández de Kirchner como si no fuera la vicepresidenta de la Nación, como si su foto no hubiese estado en la boleta presidencial y como si no fuera la que armó y conduce este gobierno, indigna".

También, consideró que "este gobierno fracasó" y le recriminó a Cristina que "se tiene que hacer cargo". "Hoy volvió a demostrar que no le preocupan los argentinos”. "Por suerte, lo que estamos viendo es el final de la Argentina irresponsable”, agregando que "el modelo kirchnerista está agotado. No perdamos la esperanza. Vienen otros tiempos para nuestro país. Vamos a salir de esta. Juntos".

Escuchar hablar a @cfkargentina como si no fuera la vicepresidenta de la Nación, como si su foto no hubiese estado en la boleta presidencial y como si no fuera la que armó y conduce este gobierno, indigna.

Este gobierno fracasó y Cristina se tiene que hacer cargo. Hoy volvió a… — Horacio Rodríguez Larreta (@horaciorlarreta) April 27, 2023

Otra de las que se pronunció en la red social fue Patricia Bullrich: “¡Basta, Cristina Fernández de Kirchner!”. “El pueblo se cansó de 20 años de autoritarismo, descapitalización y pobreza. El peor gobierno de la historia: su obra final”.

¡BASTA, CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER!

El pueblo se cansó de 20 años de autoritarismo, descapitalización y pobreza.

El peor gobierno de la historia: su obra final. — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) April 27, 2023

Por su parte, María Eugenia Vidal dijo: “Los que cerraron las escuelas un año y medio, hoy inauguran la ‘Escuela Justicialista Nestor Kirchner’. Hoy solo 16 de cada 100 chicos argentinos termina la secundaria en tiempo y forma. Desde el 10 de diciembre, empezar a resolver esta catástrofe educativa va a ser nuestra prioridad. Educar es todo lo contrario a adoctrinar”.

Los que cerraron las escuelas un año y medio, hoy inauguran la “Escuela Justicialista Nestor Kirchner”. pic.twitter.com/pl9DqRAiIj — María Eugenia Vidal (@mariuvidal) April 27, 2023

También se pronunció el precandidato presidencial por La Libertad Avanza, Javier Milei, sobre quien la vicepresidenta centró parte de su discurso al referirse a quienes proponen dolarizar. "Cristina Kirchner estuvo un rato largo hablando de Dolarización. Para variar, al igual que todo el resto de la casta política, se pronunció a favor del robo y en contra de los argentinos de bien"