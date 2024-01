Ley Ómnibus: seguí el minuto a minuto de la sesión

A las 10.30 comenzó el tratamiento de la Ley Ómnibus impulsada por el gobierno de Javier Milei en la Cámara de Diputados. Se aguarda un debate que dure al menos 30 horas con un cuarto intermedio incluido.

Rechazaron el pedido para que vuelva a comisión

13.45 | El bloque de Unión por la Patria solicitó que el dictamen de mayoría se vuelva a analizar en la comisión, pero el oficialismo con el apoyo de los bloques aliados lograron que la sesión continúe firme. La moción obtuvo 103 votos afirmativos y 149 negativos,

El presidente de UxP, Martínez, denunció que "todos los diputados van a arrancar el debate sin saber cuales son las modificaciones", y apuntó que en ninguna de las bancas estaba "el texto con las exclusiones".

Tensión en la Cámara por gritos contra diputados

12.43 | Legisladores de varios bloques tuvieron que pedir en reiteradas oportunidades a Martín Menem para desalojar a una persona que insultaba a los integrantes de la Cámara en uno de los palcos.

"Trajeron barras a las gradas para insultar a los oradores", aseguró la diputada de Unión por la Patria, Cecilia Moreau. Por su parte, el jefe del bloque, Germán Martínez, detalló que "arriba de la pantalla hay una persona que le propinó un insulto directo a Bregman" y advirtió que "hasta que no se retire no podemos seguir sesionando".

El bloque de izquierda denunció agravios en el recinto.

"No es un emprendedor, es un agitador profesional. Vino a romper. No podemos tener fuerzas de choque en la Cámara", reclamó la diputada de la UCR Carla Carrizo. Si bien no lo identificó, aclaró que esa persona también la había agredido a ella y a la diputada Margarita Stolbizer.

"Ya han sido claras las expresiones de muchos legisladores que se vieron ofendidos. Le sugiero, presidente, que invite a esta persona a retirarse del recinto", prosiguió la diputada del PRO Silvia Lospennato.

Por su parte, Menem sostuvo que nunca lo escucho y que en caso de que suceda lo iba a retirar en el acto: "Voy a cumplir con todas las normas del respecto. No voy a pedir el VAR. Si vuelve a ocurrir alguna irregularidad, les pido que me respeten en mi autoridad. Yo me voy a ocupar, mi autoridad la voy a ejercer".

¿Qué empresas buscan privatizar?

Finalmente se conoció la lista que negoció el Gobierno para poder tratar su privatización en la Cámara Baja. Son 35 empresas estatales a las cuales el espacio libertario buscará vender completamente (Anexo I), mientras que hay 3 empresas dispuestas a una privatización parcial en donde se incluye el Banco Nación (Anexo II).

Así inició la sesión

De los 129 diputados que necesitaba para obtener el quórum, el oficialismo consiguió 137 con la presencia de los legisladores de la UCR, PRO, Innovación Federal y Hacemos Coalición Federal. Por el momento, se desconoce si la aprobación general de la iniciativa se hará antes o después del cuarto intermedio del jueves para continuar con el tratamiento del proyecto. Finalmente, serán 385 artículos los que tratarán tras los cambios en el dictamen de mayoría, en donde había 524.

Los oradores de los dictámenes tendrán 20 minutos cada uno en la primera sesión presidida por Martín Menem, sobrino del expresidente. El debate comenzó una vez que finalizó la toma de juramento a los diputados nacionales y el debate por facultades extraordinarias. Asimismo, hubo un minuto de silencio en homenaje al fallecido exdiputado nacional y exgobernador de la Pampa, Rubén Marín.

Qué necesita el Gobierno para que se apruebe

Tras quitar el capítulo fiscal y las reformas a Ganancias y jubilaciones, los principales puntos del dictamen de mayoría que se debatirán serán la declaración de emergencia pública, la reforma del Estado, y las privatizaciones de empresas públicas.

Hasta ahora, tiene garantizados más de 140 votos para la aprobación en general y para los capítulos en particular necesita juntar como mínimo 128 sufragios, sin contar al presidente de la Cámara de Diputados. Menem tuvo encuentros por fuera del Congreso con bloques dialoguistas para avanzar en "privatizaciones, seguridad, pesca, hidrocarburos, biocombustibles y aumentos de impuestos internos", informó Télam.

El Congreso amaneció vallado

Por fuera del Congreso, hubo un gran operativo policial, el cual incluyó el vallado del edificio del Congreso, como así también despliegue de fuerzas federales por el centro porteño, con vehículos y camiones hidratantes. En la plaza lindante hay una manifestación en contra de la Ley Ómnibus por parte de organizaciones sociales y de izquierda.