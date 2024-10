Gustavo Gaona: “No queremos que se precarice el servicio”

Tras la desregulación de servicios del Transporte Automotor de Pasajeros de media y larga distancia, las empresas tienen 60 días para comenzar a operar. Gustavo Gaona, Vocero de la Cámara Empresaria de Transportes de Larga Distancia (CELADI) habló con el programa “Así Estamos” de Mitre Patagonia. El vocero comentó en qué cambia le medida del Gobierno Nacional y opinó “Queremos defender la calidad del servicio y no queremos que se precarice si no se ponen ciertos requisitos mínimos de entrada”.

“Las diferencias son muchos. Antes, el Estado le daba a una línea un determinado recorrido, qué paradas tenía que hacer, inclusive cuánto tiene que cobrar” comentó Gaona. A partir de ahora, la empresa debe avisar a la autoridad nacional el origen y destino del servicio, dónde serán las paradas y qué días se harán los viajes. Respecto al valor “ya lo negociaríamos directamente con el pasajero”.

Gaona habló sobre los requisitos que son menos que antes. “Cualquier persona, monotributista, que tenga un vehículo tipo combi, de 5 o 6 años de antigüedad, pueda entrar al sistema y se transforme en un transportador de pasajeros de larga distancia nacional. Queremos defender la calidad del servicio y no queremos que se precarice. No es para dejar a nadie afuera, pero sí es con la intención de garantizar una buena cantidad de servicios”. Por último, agregó que es positivo no obligar a que los ómnibus tengan que terminar su recorrido en un lugar específico porque “muchas terminales se abusaron de esa posición de que estábamos obligados a ir ahí”.

Los vehículos de menor porte podrán entrar al sistema.

La vuelta de los servicios a bordo

En el último tiempo, especialmente después de la pandemia, se vio que muchos servicios de larga distancia dejaron de ofrecer servicio de catering, algo que no ha vuelto. Gustavo Gaona explicó que continúa en estas condiciones para garantizar la conectividad de más de 1.600 destinos.

“La verdad es que la comida se había vuelto un costo muy elevado y no es que después de la pandemia la quitamos porque no se la queríamos dar al pasajero, es que porque si no había que sumarla a ese costo y el pasaje se encarecería aún mucho más” agregó.

Expectativa porque vuelva a ofrecerse catering a bordo.

Las empresas eligieron despojar de la mayor cantidad de gastos extras para que el usuario pagase por ese boleto. “Decidimos cobrar el boleto por lo que es el boleto, y después las empresas podrán elegir si ofrecer comida. Están liberadas a hacerlo las que quieran a partir de la desregulación”.

La entrevista completa: