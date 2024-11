Otra vez fracasó la sesión en Diputados para tratar el proyecto de Ficha Limpia

No se llegó al quórum para debatir el proyecto de ficha limpia.

La Cámara de Diputados no logró sesionar este miércoles para tratar el proyecto de ley de Ficha Limpia, que busca impedir que los dirigentes condenados por corrupción puedan ser candidatos a cargos electivos. La iniciativa no pudo ser debatida debido a la falta de quórum, ya que los bloques que impulsaban la medida no lograron reunir los 129 diputados necesarios para habilitar la sesión.

La sesión fue convocada por el PRO, La Libertad Avanza (LLA) y la UCR, quienes reunieron a 128 legisladores, quedando a un solo diputado de alcanzar el piso requerido para abrir el debate. El presidente de la Cámara, Martín Menem, levantó la sesión al constatar que no se había logrado el quórum, luego de rechazar un pedido de prórroga de la legisladora del PRO Silvana Gúidici.

Menem explicó que "siempre cumplirá" con el reglamento, que establece una prórroga de 30 minutos a partir de la hora de convocatoria para alcanzar el quórum, pero que esta vez no se superó.

Dificultades para formar el quórum

A pesar de los esfuerzos de los bloques que convocaron la sesión, fueron varios los ausentes, incluidos diputados clave como los del PRO Aníbal Tortoriello, José Núñez y Alejandro Finocchiaro, y de LLA Marcela Pagano y Carlos García. También faltaron miembros de los bloques de Encuentro Federal y Democracia para Siempre. Por otro lado, no asistieron los diputados de Unión por la Patria (UxP), la izquierda, Innovación Federal ni el bloque Independencia.

El proyecto de Ficha Limpia aún no tiene los votos suficientes para ser aprobado, por lo que los impulsores deberán negociar con otros bloques como Encuentro Federal y Democracia para Siempre. Según se anticipó, la sesión se convocará nuevamente la próxima semana.

El proyecto de Ficha Limpia requiere de una mayoría agravada de 129 votos en Diputados y 37 en el Senado para ser aprobado. Las especulaciones apuntan a que, si la ley se aprueba, podría impedir que figuras como la ex presidenta Cristina Kirchner se postulen en las elecciones de 2025, debido a su condena en diversas causas de corrupción.