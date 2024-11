Alarma en una provincia por 41 casos de triquinosis

La provincia de Córdoba enfrenta una grave situación sanitaria debido a un brote de triquinosis que ya afectó a 41 personas en distintas localidades. Las autoridades de salud informaron que tres personas permanecen internadas, mientras que el resto está bajo tratamiento ambulatorio y con una evolución favorable.

Según el comunicado emitido por el Gobierno provincial, los casos fueron registrados en cinco localidades: Córdoba capital (14 casos), Río Cuarto (6), Costa Sacate (17), Las Arrias (2) y Los Molinos (2). La mayoría de los infectados presentaron síntomas tras consumir chacinados caseros adquiridos en comercios locales o de dudosa procedencia. En el caso de Las Arrias, las infecciones están vinculadas al consumo de productos provenientes de una faena domiciliaria, lo cual también aumenta el riesgo de propagación de esta enfermedad.

Las investigaciones para rastrear el origen del brote y prevenir su expansión están en curso y se coordinan entre el Departamento de Zoonosis del Ministerio de Salud de Córdoba, los municipios involucrados, el Ministerio de Bioagroindustria y SENASA, con el apoyo de la Secretaría de Alimentos. Estos organismos trabajan en conjunto para asegurar la interrupción de cualquier fuente de riesgo, como también para educar a la población sobre las medidas preventivas necesarias.

Ante la magnitud del brote, las autoridades sanitarias advirtieron sobre la importancia de evitar el consumo de salames, chorizos y otros derivados de cerdo sin la debida certificación sanitaria. Recomiendan especialmente abstenerse de consumir productos de elaboración casera o de lugares no habilitados, que no cuentan con los controles bromatológicos necesarios para asegurar que no estén infectados con el parásito de la triquinosis. También se pide a la población que si ya posee alimentos de dudosa procedencia en sus hogares, los reserve para que puedan ser retirados y evaluados por las autoridades competentes.