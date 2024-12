Cómo funcionan las compras internacionales de Mercado Libre

A partir de este lunes, Mercado Libre dio un gran paso al habilitar la opción de realizar compras internacionales directamente desde la Argentina. En esta primera etapa, la plataforma incorporó a vendedores de Estados Unidos, lo que permitirá ofrecer más de dos millones de productos adicionales , principalmente en categorías como tecnología, moda, belleza, juguetes y calzado. Con esta medida, Mercado Libre busca competir de manera directa con gigantes internacionales como Amazon y eBay.

Sin embargo, la nueva funcionalidad no está disponible aún para todos los usuarios. Se actualizará de manera paulatina durante las próximas semanas. Para promocionar la herramienta, Mercado Libre ofrece envío gratuito en la primera compra, además de destacar que los compradores no tendrán que realizar ningún trámite de aduana. También se podrá seguir el recorrido del paquete “en todo momento y lugar” y contar con 30 días para devolverlo sin costos en caso de que no esté conforme con lo recibido.

“Nuestro compromiso es seguir ofreciendo la mejor experiencia a nuestros usuarios. Esta iniciativa nos permitirá ampliar y mejorar la oferta de productos para nuestros usuarios”, confirmaron desde Mercado Libre. La nueva opción ya está mostrando sus beneficios al ofrecer precios más competitivos, como el caso de un parlante Bose Soundlink a prueba de agua, que se puede comprar en EE.UU. UU. por $797.040, un 83% más barato que el precio local de $1.459.699.

Otra opción disponible es el celular Google Pixel XL de 32 GB, cuyo precio final con costos de importación es de $386.955, mientras que en la Argentina no se consigue este modelo. También está la notebook Asus Vivobook 15, que tiene un precio final de $1.188.518, aunque en este caso es un poco más cara que en la tienda oficial de la marca en el país.

Algunas de las comparaciones en precios

Mercado Libre explicó que “podés comprar productos de Estados Unidos y recibirlos en la puerta de tu casa sin necesidad de hacer los trámites de aduana”. Para ello, se deben seguir las condiciones: comprar hasta tres unidades del mismo producto, no superar los US$3000 por paquete ni los 50 kilos de peso, y tener clave fiscal nivel 2 de ARCA . Además, el límite es de cinco envíos internacionales por año, tanto en Mercado Libre como en otras plataformas de comercio electrónico.

La herramienta fue denominada “Cross Border Trade” (comercio transfronterizo) y ya estaba disponible en otros países como Brasil, Chile, Colombia y México . Aunque no estaba en los planos de la empresa lanzar este servicio en Argentina, la flexibilización de los envíos internacionales permitió que finalmente se pusiera en marcha.

El 2 de diciembre, el Boletín Oficial publicó la ampliación del límite de compras vía mensajería de US$1000 a US$3000 por paquete . Además, se implementó una exención de aranceles para importaciones de uso personal hasta los US$400, con un pago únicamente del 21% de IVA.